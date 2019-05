Der Sportfunke entfacht die Region

Viel Schweiss und Tränen werden am Wochenende vom 18. und 19. Mai fliessen. Denn zwei kantonale Sportanlässe finden gleichzeitig statt: der Jugendsporttag und der Gerätewettkampf der Frauen. Letzterer wird in Seuzach ausgetragen und vom dortigen Damenturnverein organisiert. Pünktlich zum kantonalen Anlass ist auch die neue Beleuchtungsanlage in den Seuzacher Sporthallen Rietacker fertiggestellt. So können die über 1200 Mädchen und Frauen mit besserer Ausleuchtung turnen.

An den kantonalen Jugendsporttagen treten jeweils sogar über 7000 Kinder und Jugendliche an fünf verschiedenen Austragungsorten an: dieses Jahr in Brütten, Dägerlen, Effretikon, Hegi und Rüti. «Es ist Zufall, dass der Gerätewettkampf auf dasselbe Datum fällt», sagt Renate Ried, Leiterin der Kommunikation des Zürcher Turnverbands. Da dieses Jahr ebenfalls die eidgenössischen Turnfeste stattfinden, werden zwei Wochenenden bereits dadurch besetzt. «Das Eidgenössische findet aber nur alle sechs Jahre statt, es ist also ein spezielles Jahr», sagt Ried.

Vor Heimpublikum

Für Ried, die selbst im Turnverein Effretikon aktiv ist, war jedoch klar: «Unsere Turnerinnen und Turner helfen vor allem an den Jugendsporttagen in Effi mit. Das ist schliesslich vor Heimpublikum.» Umgekehrt hätten sich auch von Seuzach leicht weniger Jugendliche angemeldet als in den Vorjahren. Jedoch betreffe es lediglich einige der Turnerinnen, manche seien für den Jugendsporttag ohnehin schon zu alt. Drei junge Mädchen aus Effretikon hatten aber Glück: Sie können am Samstag in heimischer Umgebung turnen und am Sonntag in Seuzach antreten.

«Man könnte sich fragen, wo der Rest des Kantons bleibt.»Renate Ried?

Leiterin der Kommunikation des Zürcher Turnverbands

Für andere Turnerinnen sei es jedoch wichtig gewesen, sich prioritär in Seuzach anzumelden. «Diese können selbstverständlich in Seuzach turnen», sagt Ried. Denn der Gerätewettkampf sei einer von vier Anlässen, an denen man sich für die Schweizer Meisterschaften im Geräteturnen qualifizieren kann. Die drei besten Resultate werden gezählt, das schlechteste wird gestrichen: «Wir wollten nicht das Risiko eingehen und schon so das Streichresultat verschenken.»

Es bleibt regional

Was Ried bei diesem sportlichen Wochenende besonders auffällt, ist die Lage der Austragungsorte. «Fast alle liegen in der Region Winterthur und Umgebung.» Das sei nicht zum ersten Mal der Fall. «Man könnte sich fragen, wo der Rest des Kantons bleibt.» Schon die vorherigen Jahre seien die Turnvereine der Region engagiert gewesen. So fand der Jugendsporttag 2018 in Elsau, Pfungen, Marthalen, Grafstal und Wetzikon statt. Und auch fürs Jahr 2020 bleibt die Region stark vertreten. Flaach, Ossingen, Turbenthal und Buchs stehen als Veranstaltungsorte fest, einer wird noch gesucht.

Bereits zum dritten Mal als Organisator hat sich dieses Jahr der Turnverein Brütten gemeldet. Die Brüttemer kamen mangels Freiwilliger in die Position der Veranstalter. Vor zwei Jahren musste das Programm sogar gekürzt werden, weil sich zu wenige Orte gemeldet hatten. «Wir fanden einfach, dass man die Jugend nicht so vernachlässigen kann», sagt der Präsident des Turnvereins Brütten, Sven Strehler. Und weil es eine gute Sache sei, hätten sie sich wieder gemeldet.

Auch für Strehler ist auffällig, dass die Turner der Region Winterthur besonders engagiert sind. Für ihn habe das verschiedene Gründe: «Wir haben die meisten aktiven Turner im Kanton.» Auch was regionale Turnfeste angehe, zählten die der Region Winterthur zu den grössten. Ried vom Zürcher Turnverband glaubt ausserdem, dass durch die geografische Nähe der Funke schneller auf umliegende Vereine übergehe: «Man kennt sich, und so steckt man sich mit der Motivation an, einen solchen Anlass zu organisieren.» Schon am 30. Mai findet dann der kantonale Geräteturntag der Männer statt, der Austragungsort ist Neftenbach. (Landbote)