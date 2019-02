Der langsame Weg zu Tempo 30

Langsamer als Tempo 30 ist wohl nur noch die Bürokratie. Anwohner der Büelstrasse in Rickenbach fordern bereits seit 2009 eine 30er-Zone in ihrem Quartier. Die neuste Entwicklung: Nach einer Petition der Interessensgemeinschaft (IG) Büelstrasse mit 178 Unterschriften im Frühling 2018 setzte sich der Gemeinderat im Oktober beim Regierungsrat für eine 30er-Zone ohne bauliche Massnahmen ein.

Das kam einem Richtungswechsel gleich. Denn noch im November 2017 hatte der Gemeinderat an einer Versammlung ein sogenanntes Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) präsentiert, rund 395000 Franken sollte es kosten. Das Konzept sah mehrere Massnahmen vor, darunter etwa ein Eingangstor in Richtung Altikon oder einen helleren Belag an den Kreuzungen. Dagegen gab es Widerstand. Vor allem Landwirte wehrten sich gegen die Massnahmen, weil sie etwa befürchteten, dass sie mit ihren Maschinen das Tor nicht umkurven könnten. Angesichts des Protestes legte der Gemeinderat das BGK im Mai 2018 auf Eis. Ursprünglich hätte es im Sommer 2018 öffentlich aufgelegt und drei Jahre später umgesetzt werden sollen.

Auf Gutachten gestützt

Im Oktober schrieb der Rickenbacher Gemeinderat deshalb an die Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP). Darin berief sich die kommunale Behörde auf ein Gutachten, das vom Volkswirtschaftsdepartment in Auftrag gegeben worden war. Die Empfehlung der externen Transcon AG: Eine 30er-Zone. Bauliche Massnahmen alleine würden nicht ausreichen.

Die Verkehrstechnische Abteilung der Kantonspolizei konnte die Schlussfolgerung des Gutachtens jedoch «nur teilweise nachvollziehen», wie sie dem Rickenbacher Gemeinderat in einem Schreiben Ende November mitteilte. Eigens durchgeführte Geschwindigkeitsmessungen würden belegen, dass die Autofahrer die Strasse «mit ihren teilweise engen Verhältnissen und Sichteinschränkungen» rechtzeitig wahrnehmen und entsprechend ihre Fahrweise anpassen würden. «Der Gutachter der Transcon AG kommt zum Schluss, dass mit den im BGK geplanten Massnahmen erkannte Sicherheitsdefizite zwar nicht behoben, aber doch verbessert werden können, was auch unserer Beurteilung entspricht.»

Kapo hält an Konzept fest

Die Verkehrstechnische Abteilung hält also am BGK fest, das in Rickenbach zu grossem Widerstand geführt hatte. An einer Besprechung mit dem Amt für Verkehr im letzten September hatte die Kantonspolizei bereits abgemacht, dass die Büelstrasse «gemäss Konzept saniert» und die Wirkung danach überprüft werden soll. Falls das nicht ausreicht, soll in einem zweiten Schritt eine Temporeduktion geprüft werden.

Im gemeindeeigenen «Rickenbacher» schlussfolgerte Gemeindeschreiber Roger Jung: «Zusammengefasst ist zu entnehmen, dass auf das Anliegen Tempo 30 auf der Büelstrasse nicht eingegangen wird.» Der Rickenbacher Gemeinderat zeigte sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Er verlangte, dass ein rekursfähiger Entscheid gefällt werden soll, den die Gemeinde dann vor Verwaltungsgericht anfechten könnte. Es existiert etwa ein Bundesgerichtsurteil, das Tempo 30 auf Durchfahrtsstrassen erlaubt.

«Es ist ein politisches Spiel, das am Ziel vorbeitanzt und den Steuerzahler unnötig viel Geld kostet.»Yves Kaufmann,

Mitglied der IG Büelstrasse

Marc Neracher, Chef der Verkehrstechnischen Abteilung, entsprach diesem Wunsch jedoch nicht. In einem Brief beharrt er auf den Hindernissen, will sich noch einmal mit dem Amt für Verkehr treffen und bietet dem Gemeinderat weitere Gespräche an. Ein rekursfähiger Entscheid sei «zum heutigen Zeitpunkt nicht zielführend». Dass die Kantonspolizei gegen Tempo 30 sei, wird von der Medienstelle als «Unwahrheit» bezeichnet, man habe noch keinen Entscheid gefällt, dieser soll im März folgen.

Anwohner Yves Kaufmann, der Mitglied der IG Büelstrasse ist, sieht in der Verzögerung den Versuch, eine offensichtlich überholte Geisteshaltung im Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung durchboxen zu wollen: «Es ist ein politisches Spiel, das am Ziel vorbeitanzt und den Steuerzahler unnötig viel Geld kostet.» Über allem stehe doch die Sicherheit, diese könne durch eine Temporeduktion erreicht werden, ist sich Kaufmann sicher. «Und es wäre dann erst noch günstiger und schneller realisiert.»

(Landbote)