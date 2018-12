Der singende Schreiber

Für Roger Jung war die Gemeindeversammlung vom Mittwoch die letzte als Gemeindeschreiber. Ab nächstem Sommer amtet er als Gemeindepräsident in Gachnang. Künftig wird also er die Versammlungen leiten. Ein wenig üben konnte er aber am Mittwoch schon einmal: «Wer dafür ist, dass der Gemeindeschreiber von Rickenbach ein kleines Weihnachtslied zum Besten gibt, der soll das doch bitte durch Hand erheben bezeugen», sagte Jung.

Zuvor hatte ihn Gemeinderat Christoph Lang für seine Gesangkünste gelobt und implizit zum Singen aufgefordert. Der Sänger der Gachnanger A-Capella-Gruppe «die Zylinder» hatte Glück: Er gewann seine erste Abstimmung. Und während seines neapolitianischen Weihnachtsliedes war es im Saal so still wie es sonst nur ist, wenn ein Präsident spricht. (Landbote)