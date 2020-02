Die Äschli-Kompanie marschiert wieder

Der Tag begann für die Elgger Äschlibuben wie jedes Jahr früh: Tagwache ist um vier Uhr morgens, spätestens um sieben Uhr müssen die Truppen auf sein. Wer den Wecker nicht hört, der wird von den Kanonenschüssen geweckt, die den Aschermittwochsbrauch traditionell begleiten.

Unter Kommandant Nils Isliker sind dieses Jahr 98 Buben unterwegs und ziehen mit «militärischem Charakter» durch Elgg. Auch das dichte Schneegestöber am Morgen vermochte die Freude am speziellen Tag nicht zu dämpfen. Der Äschli ist ein offizieller Feiertag in der Gemeine. (nid)