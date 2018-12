Die Alterswohnungen können geplant werden

Es ist eine alte Geschichte, mit der Gemeindepräsident Rudolf Bosshart am Montagabend die Gemeindeversammlung in Brütten eröffnete. Es ging um die geplanten Alterswohnungen im Dorfzentrum. Eine erste Umfrage zum Thema fand schon während der vorletzten Legislatur statt. Nun haben die 107 Anwesenden noch ein Kapitel hinzugefügt. Sie haben Ja gesagt zum Projektierungskredit von 250 000 Franken. Doch ganz so einfach waren sie nicht zu diesem Entscheid gekommen.«Wir haben doch gar keine Handhabe, um diesen Kredit zu bewilligen», eröffnete ein Votant die Diskussion. «Der Bauherr hat das Okay zum Projekt noch nicht gegeben.» Damit meinte er das Stimmvolk, das sich zum Vorhaben weder an der Gemeindeversammlung noch an der Urne hat äussern können. Mit den 250 000 Franken wollte der Gemeinderat die Planung von sechs Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen in einem Neubau neben dem Gemeindehaus vorantreiben.

Kosten von vier Millionen

Diese werden laut einer ersten Schätzung knapp vier Millionen Franken kosten. Allerdings wird die Gemeinde nur etwa 1,5 Millionen in Form eines Darlehens beisteuern. Der Rest kommt von der Köchli-Stiftung (1,5 Millionen Franken) und einer privaten Schenkung (900 000 Franken).

Eine noch zu gründende gemeinnützige AG soll die Wohnungen bauen und betreiben. In deren Verwaltungsrat werden drei Gemeinderäte sitzen. Über deren Gründung stimmen die Stimmbürger am 24. März an der Urne ab. «Weshalb also nicht erst dann auch über den Projektierungskredit abstimmen?», fragte etwa Urs Knecht, Präsident der örtlichen SVP.

Gemeindepräsident Rudolf Bosshart erklärte, man wolle beim Bau keine Zeit verlieren. «Sonst steht das Projekt die nächsten vier Monate still.» Die AG sei ausserdem nötig, damit die Gelder der Köchli-Stiftung überhaupt fliessen können. Denn diese darf nicht die Gemeinde selbst begünstigen. Er führte als Beispiel die Gemeinde Dättlikon an, die eine solche gemeinnützige AG für Alterswohnungen bereits gegründet hatte.

Einige störten sich ausserdem daran, dass bei einer Ablehnung der AG «der Projektierungskredit in den Sand gesetzt» sei. Das könne man leider nicht verhindern, räumte Gemeindepräsident Bosshart ein. SVP-Präsident Knecht regte an, das Projekt trotzdem zu überarbeiten. «Vielleicht ist der Bedarf an den Wohnungen gar nicht da.» Das Geschäft müsse an die Urne, verlangte er. Nachdem Bosshard versichert hatte, dass der Kredit bei einem Nein im März so oder so an die Urne käme, erklärte er sich damit einverstanden, wie geplant über das Geschäft abzustimmen. 72 Anwesende stimmten für den Projektierungskredit, 20 dagegen. Die anderen Parteien, namentlich die FDP und der Politische Gemeindeverein (PGV),sowie die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hatten vorher ebenfalls empfohlen, dem Geschäft zuzustimmen.

Auch die anderen Traktanden, darunter das Budget 2019, der Kredit zum Architekturwettbewerb zur Zentrumsplanung, zwei Strassensanierungen sowie die Teilrevision eines privaten Gestaltungsplans, kamen mit grossem Mehr durch. (neh)