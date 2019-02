Die GLP will ihren Sitz verteidigen

Auf dem Land sei man flexibel, sagt Christoph Ziegler, Kantonsrat und Gemeindepräsident von Elgg. So kann eine Medienorientierung durchaus auch in einem Restaurant stattfinden, das an diesem Tag Ruhetag hat.

Die GLP hat am Mittwochabend im Restaurant Obertor in Elgg ihre Kandidaten für die Kantonsratswahlen vom 24. März präsentiert. Ziel sei es, die Wähleranteile zu erhöhen und den einen Sitz zu halten, sagt Ziegler.

Vor vier Jahren verlor die Partei leicht, die Wähleranteile im Wahlkreis gingen von 9,9 Prozent zurück auf 8,8 Prozent. Der Sitz aber blieb. Man sei zuversichtlich, dass man es diesmal auch schaffe, sagt Ziegler. Das ist sehr wahrscheinlich, denn grüne Themen sind derzeit wieder in aller Munde. So haben in den letzten Wochen mehrmals Schülerstreiks zum Klimaschutz stattgefunden.

Frauenanteil von 57 Prozent

Die GLP schickt vier Frauen und drei Männer ins Rennen für die sieben Sitze im Wahlkreis Winterthur-Land. «Das ist ein Frauenanteil von 57 Prozent», betont Bezirkspräsidentin Madeleine Oelen aus Hettlingen. Auf dem ersten Listenplatz steht aber wie schon vor vier Jahren ein Mann, Christoph Ziegler (Jahrgang 1964).

Der Sekundarlehrer präsidiert die Gemeinde Elgg seit dem Jahr 2006 und sitzt seit 2011 im Kantonsrat. Eine starke Bildung liegt im am Herzen, wie er sagt. Als Gemeindepräsident sei er in der Region gut vernetzt, er wisse, wo der Schuh drücke.

«Junge Leute sollen bei uns eine reale Chance bekommen, ins Parlament nachzurutschen»



So hat er sich, ganz dem Solidaritätsgedanken folgend, in der vergangenen Legislatur etwa für die Lärmschutzwälle an der A4 oder die Eingaben zum öffentlichen Verkehr eingesetzt. Das Attribut «grün» sei der Partei sehr wichtig. Die GLP setze sich hier aber für weniger Verbote und mehr Anreize ein, etwa für ein Ökobonussystem.

Prorektorin Madeleine Oelen (Jahrgang 1968) folgt auf dem zweiten Listenplatz. Auch ihr liegt die Bildung am Herzen. «Sie muss hochstehend sein», sagt sie. Die Schweiz habe ein gutes Bildungssystem, vieles sei aber von oben verordnet. Besonders einsetzen will sie sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und zwar mit Tagesschulen auch in den Landgemeinden.

Bewusst bereits auf den dritten Listenplatz hat die Partei die jüngste Anwärterin auf einen Kantonsratssitz gesetzt, Viviane Kägi (1997), Bankfachfrau aus Turbenthal und Vorstandsmitglied der Jungen Grünliberalen. «Junge Leute sollen bei uns eine reale Chance bekommen, ins Parlament nachzurutschen», sagt Oelen.

Auf Platz vier figuriert Architekt und Gemeinderat Severin Knecht (Jahrgang 1991) aus Dägerlen. Dann folgen Rechnungsprüfungskommissionsmitglied und Berufsfachschullehrerin Gabriele Volkart (1985) aus Seuzach, Gemeinderätin Lucia Gerber aus Wiesendangen (1954) und Schulpfleger sowie Unternehmensberater Thomas Heierli (1980) aus Elgg. (Der Landbote)