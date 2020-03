Die Hunde schützen seine Herden

Hunde am besten ignorieren

Grüne Tafeln an den Zäunen oder entlang der Wanderweg weisen auf das richtige Verhalten rund um Herdenschutzhunde hin. Nicht rennen, nicht zu den Schafen in die Weide steigen und eigene Hunde nicht an die Herde lassen.



Wanderern mit Begleithund wird empfohlen, Wege zu meiden, die durch das Revier von Herdenschutzhunden führen. Diese könnten die fremden Hunde als Bedrohung für die Herde ansehen. Die Plattform Schweizer Wanderwege hat unter www.wandern.ch eine Karte aufgeschaltet, wo überall Herdenschutzhunde im Einsatz sind.



Schäfer José Carvalho rät Passanten im Tal, die Herdenschutzhunde einfach zu ignorieren und ruhig weiterzugehen. «Ich sehe immer wieder, wie Leute vor den bellenden Hunden am Zaun stehen und auf sie einreden oder sogar versuchen, sie anzufassen.» Das sei nicht gut. Der Hund verstehe dieses Verhalten nicht und werde immer aufgeregter.