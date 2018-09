Die Kirchen sollen im Dorf bleiben

«Schade, dass wir nur noch einen Pfarrer haben werden» – «Wer wählt ihn, wenn er zurücktritt?» – «Wie ist der Zusammenschluss im Flaachtal herausgekommen?» Und: «Bleibt das Unti-Angebot in Seuzach bestehen?»

Fragen hatten die gut 30 Anwesenden, die an den Informationsanlass vom Mittwochabend gekommen waren, einige. Und die Kirchenpflege Seuzach hat sie auch alle beantwortet.Thema war der geplante Zusammenschluss per 1. Januar 2020.

Aus den vier Kirchgemeinden Altikon-Thalheim-Ellikon (ATE), Rickenbach, Dinhard und Seuzach soll die Kirchgemeinde Seuzach-Thurtal werden. Dazu muss aber erst noch die Mehrheit der Stimmbürger Ja sagen.

«Unter dem Strich kostet die Fusion 55 000 Franken mehr.» Christoph Liebi,

Finanzvorstand Kirchenpflege Seuzach

Im November/Dezember an den jeweiligen Kirchgemeindeversammlungen zur neuen Kirchgemeindeordnung und am 25. November an der Urne zum Zusammenschlussvertrag, der die Übergangsphase bis zur Fusion regelt.

Zu den Fragen respektive deren Antworten: Künftig wird es pro Ort und Kirche nur noch eine Pfarrerin oder einen Pfarrer geben. Die Pfarrer der anderen ehemaligen Kirchgemeinden helfen sich aber aus und vertreten sich. Wie bis anhin wird die Pfarrwahlkommission einen neuen Pfarrer wählen. Die Kirchenpflege wiederum bestellt die Pfarrwahlkommission.

Von der Fusion im Flaachtal hat man, obwohl die Pfarrstellenprozente massiv weniger geworden sind, «viel Positives» gehört. Und Religionsunterricht wird es in Seuzach wie auch in den anderen Orten immer noch geben. «Es ist nicht das Ziel, die Schüler hin- und herzufahren», sagte Monika Frei, Präsidentin der Kirchenpflege Seuzach.

All Kirchenpflegen sagen Ja

Vor zwei Jahren haben die vier Gemeinden ihre Fusionsverhandlungen intensiviert. Aus dem Projekt ausgestiegen sind Wiesendangen, Dägerlen und Hettlingen. Nun liegt das Konzept vor, hinter dem die vier verbleibenden Kirchenpflegen stehen können: Es sieht eine einzige Kirchgemeinde mit teilautonomen Ortskirchen vor.

Das bedeutet: Beliebte und gut besuchte Angebote bleiben erhalten. Eine lokale Kommission unter der Führung einer zentralen Kirchenpflege gestaltet das kirchliche Leben. Sie erhält gewisse Kompetenzen und die dafür notwendigen finanziellen Mittel. Jeder Kirche sind eine Pfarrperson sowie ein Kirchenpflegemitglied zugeteilt. In Seuzach wird eine zentrale Verwaltung geschaffen.

Nach dem Zusammenschluss wird die Gemeinde 6780 Mitglieder gross sein. Laut der neuen kantonalen Kirchenordnung, welche die Stimmbürger am Sonntag an der Urne angenommen haben, stehen den Kirchgemeinden pro 200 Mitglieder zehn Pfarrstellenprozente zu, mindestens aber 50 Prozent.

Bei der Kirche Seuzach-Thurtal sind das 380 Prozent. Heute haben die vier Gemeinden insgesamt 510 Prozent. Pfarrer Hans-Peter Mathes wird im Jahr 2022 pensioniert, er kann sein 100-Prozent-Pensum bis dann in Seuzach behalten.

Von den derzeit 44 Angestellten erhält niemand die Kündigung. Es werden gar Stellen geschaffen: eine 80-Prozent-Stelle für einen Schreiber und eine weitere 50-Prozent-Stelle für die Diakonie, die neu 150 Stellenprozent haben wird.

Übersicht Kirchgemeinde Seuzach-Thurtal.

Steuerfuss bei 12 Prozent

Finanziell gäbe die neue Gemeinde ein «positives Bild» ab, sagte Christoph Liebi, Finanzvorstand der Kirchenpflege Seuzach. Die Kirchgemeinde ATE bezieht heute Finanzausgleich. Das wird künftig nicht mehr nötig sein. Der Steuerfuss wird 12 Prozent betragen.

Nur die Kirchgemeinde Seuzach hat heute einen tieferen von 11,5 Prozent. Mit der Fusion lasse sich zwar sparen, sagte Liebi. Gleichzeitig steigen aber die Personalkosten. Unter dem Strich resultiert ein Mehraufwand von 55 000 Franken. «Das ist verkraftbar», fand er.

Lehnt nun eine der Gemeindeversammlungen die Kirchgemeindeordnung ab, kann diese zwar noch einmal angepasst werden. Danach müssen aber alle Gemeinden Ja sagen. Damit die Fusion zustande kommt, ist dann noch das Ja an der Urne von mindestens drei Gemeinden nötig, eine davon muss Seuzach sein.

Sie hätten zu den Skeptikern gehört, sagte Monika Weiss, Kirchenpflegepräsidentin von Rickenbach in der Fragerunde. Doch mittlerweile seien sie der Ansicht, dass alles für die Fusion spreche. Denn: «Wir gewinnen viele Angebote.»

(Der Landbote)