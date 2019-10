Die Kirchgemeinden Elgg und Elsau haben auch Präsidentinnen. Als Schlatter Präsidentin kandidieren Sie aber als einzige für das neue Präsidium im fusionierten Eulachtal.

Schon als wir mit dem Fusionsprozess angefangen haben, hat sich gezeigt, dass ich mich als einzige für dieses Amt interessiere.

Weshalb?

Diese Fusion war eine Vision, die mir sehr wichtig ist und ich wäre gerne bei der Annäherung daran dabei. Mich interessiert der ganze Prozess, dass Verbinden von drei Kulturen und die Herausforderungen, die das mit sich bringt. Beruflich und privat lässt es meine Situation ebenfalls zu, dass ich dieses Amt ausüben kann und ich halte es für eine sehr sinnvolle Behördenaufgabe.

Am 17. November werden sieben Mitglieder für die neue Kirchenpflege gewählt. Es sind auf Anhieb genügend Kandidaturen eingegangen.

Ja, es war erfreulich, dass sich aus den jetzigen Behörden genug Leute für die Ämter zur Verfügung gestellt haben. Die Stimmung ist trotz Umbruch gut. Die Arbeit verläuft konstruktiv und die Mitarbeitenden können sich immer noch mit unserer Kirche identifizieren.

Es läuft also alles rund im Endspurt?

Auf der strategischen Ebene läuft alles nach Plan. Die Fusion der Verwaltungen wird die Angestellten sehr viel direkter betreffen, da kommt noch etwas auf uns zu. Wir müssen drei Systeme vereinheitlichen. Darunter fallen beispielsweise Raumbuchungen, Protokolle oder auch die Kommunikation ganz allgemein. Die Finanzen der drei Gemeinden zusammenzuführen, war zum Glück nicht ganz so aufwändig. Für die Neuorganisation der Verwaltung haben wir uns zudem eine externe Beratung geholt.

Die Verwaltung zieht auch geographisch zusammen?

Ja, eine Angestellte aus Elsau wird nach Elgg zügeln. Da müssen die Arbeitsplätze organisiert werden. In Schlatt haben der Pfarrer und die Kirchenpflege diese Aufgaben bisher übernommen. Die Stellenprozente dafür rechnen wir beim Eulachtal aber auch dazu.

Für die Pfarrwahlen sind nun ebenfalls Vorschläge publiziert, wie viele Prozente hat das Eulachtal?

Wir haben 280 Pfarrprozente. 100 möchten wir Stefan Gruden geben, der bisher Pfarrer in Elgg war. 80 Prozent gehen an Pfarrerin Sonja Zryd Mele und 50 Prozent an Pfarrerin Johanna Breidenbach, die beide neu sind.

Was ist mit den restlichen 50 Prozent?

Der Markt für Pfarrpersonen ist nicht ganz so vital, wie wir gehofft haben. Wir werden uns mit den letzten Prozenten etwas Zeit lassen. Übergangsweise wird uns der Schlatter Pfarrer noch aushelfen.

Eines der grossen Themen waren die Gottesdienste. Ist klar, wie diese im nächsten Jahr aussehen werden?

Ja, sie werden ähnlich wie in diesem Jahr durchgeführt. In Schlatt haben wir die Anzahl schon etwas runtergefahren und jeweils auf die Gottesdienste in Elsau oder Elgg verwiesen. Das ist zwar von der Landeskirche nicht so vorgesehen, aber es hat nie jemand reklamiert. Wenn wir in Schlatt etwas angeboten haben, kam dafür auch immer ein anständiges Publikum zusammen.

Sie sehen der offiziellen Umstellung also positiv entgegen?

Bis jetzt schon. Wenn es so weitergeht wie bisher, wird der Lokalbezug der Kirche jedenfalls nicht verloren gehen.

Am Sonntag, 27. Oktober, 9.30 Uhr, findet in der Kirche Elgg eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt. Am 17. November wählen die drei Kirchgemeinden Elgg, Elsau und Schlatt die neue Kirchenpflege Eulachtal.