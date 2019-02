Die Wächter von Winterthur

Auf die Idee, an der Fasnacht teilzunehmen, kamen der heute 14-jährige Christian Bless und der 15-jährige Linus Renner vor drei Jahren. Sie gründeten die Fasnachtsgruppe «Mirage» – was im Französischen Fata Morgana bedeutet. Letztes Jahr stiess Luca Chicca dazu, mit seinen 16 Jahren ist er der Älteste des Trios.

Christians Mutter und Lucas Vater kennen sich aus dem Fasnachtsverein Narrensiegel Töss, weshalb die zwei von Kindesbeinen an als Fasnächtler an den Umzügen mitlaufen. Auch Linus war von klein auf mit eigenen Kostümen dabei.

Die Idee, mit einem eigenen Wagen mitzumachen, sei von den Kindern gekommen, erzählt Christians Mutter. 2016 waren sie als Mönche verkleidet noch mit einem Leiterwägeli anzutreffen, letztes Jahr wählten sie das Motto Militär, und da musste natürlich etwas Gröberes her.

Opa, der Sicherheitsberater

Den Panzer bauten die Jugendlichen aus einem alten Rasentraktor, den sie für 300 Franken bei Ricardo erstanden. Christians Grossvater half dann beim Reparieren, und gleich nach der Fasnacht machten sie sich daran, ihr neues Gefährt zu bauen. Wieder in der Garage von Christians Eltern jeweils an den Mittwochnachmittagen, wenn sie als Sekschüler schulfrei haben.

«Im Film ist das Raumschiff oval, unseres ist jetzt halt eckig.»Linus Renner (15)

Auch dieses Jahr unterstützt der Grossvater die drei Jungs wieder: Er hilft ihnen als Mechaniker und als Berater bei Sicherheitsfragen. «Er hat zum Beispiel den Einfüllstutzen fürs Benzin umgebaut», sagt Christian. Grossvater wird den Wagen auch an die Fasnacht fahren, denn die Jugendlichen dürfen mit ihrem Gefährt nicht auf die Strasse. Am Umzug selber sitzt dann aber Linus am Steuer, der die Traktorprüfung schon gemacht hat. Was die Finanzen angeht, mussten sich die Jungs allein darum kümmern. «Die Sponsoren haben sie selbstständig organisiert», sagt Christians Mutter.

Da das «Mirage»-Trio letztes Jahr mit Militär ein eher realistisches Thema gewählt hatte, wollten die drei dieses Jahr in Richtung Fantasy und Science-Fiction gehen. Und weil sie den Film «Guardians of the Galaxy» kürzlich im Fernsehen gesehen hatten, entschieden sie sich für dieses Motto.

Im Film geht es um den jungen Star-Lord, der mit seinen Freunden Groot und Rocket durch die Galaxie reist und versucht, das Universum vor Ronan, dem Ankläger, zu beschützen. Die Rollen wurden nach dem Filmabend sofort verteilt, sodass jeder sein Kostüm zusammenbasteln konnte. Linus ist Rocket, der kleine Waschbär, Christian ist Groot, ein skurriles Baumwesen, und Luca verkleidet sich als Bösewicht Ronan.

«Berta, die Dritte»

Stolz stehen die drei Jungs aus Wülflingen vor ihrem Werk: Der selbst gebaute Fasnachtswagen besteht aus dem Rasentraktor vom letzten Jahr, den sie liebevoll «Berta, die Dritte» nennen, und einem Anhänger, auf dem ein Verstärker, zwei Boxen, ein Fass mit Konfetti und der Generator stehen. Abgesehen vom Generator wurde dieses Jahr das Ganze vom Narrensiegel Töss gesponsert. Dank dieser Spende konnten sie das Soundsystem entscheidend verbessern: Letztes Jahr ging die Musik von den kleinen tragbaren Boxen in der lauten Guggenmusik unter.

Der Wagen hat natürlich die Form des Raumschiffs von Star-Lord, wobei sich die drei gewisse Freiheiten nahmen. «Im Film ist das Raumschiff oval, unseres ist jetzt halt eckig», sagt Linus, «rund zu bauen mit Holz wäre schwierig geworden.» Kleine Besonderheit: Die Flügel des Raumschiffs kann man wegnehmen, ansonsten hätte es in der Garage keinen Platz gehabt.

Die Kollegen findens cool

Die Schulkollegen der Teenager interessieren sich zwar nicht allzu sehr für die Fasnacht, finden die Idee des Trios aber trotzdem cool. Einige besuchen die Fasnacht in Winterthur sogar extra für die junge Truppe. Damit es sich auch lohnt, nehmen die drei 2019 gleich an sechs Umzügen teil, der nächste ist der Kinderumzug in Töss am 2. März.

Anzutreffen sind sie unter anderem auch beim Kinderumzug in Veltheim und in Winterthur und an den grossen Umzügen in Pfungen, Bassersdorf und Winterthur. Auch Christians Mutter macht mit: Sie gehe als «blutiger Einhornmetzger verkleidet», sagt sie: «Und natürlich bin ich stolz auf die drei, aber ich bin auch froh, wenn die Garage wieder frei wird.»

huy, dt, neh

(Der Landbote)