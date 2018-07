Die Wolllieferanten produzieren auch wertvollen Mist

Der Hof von Familie Ott am Rande von Elgg ist ein besonders grünes und idyllisches Fleckchen. Nebst Hans und Christine Ott sowie vier Büsis leben hier auch 13 Alpakas. Zwei davon sind sogenannte Crias, Baby-Alpakas, die nur wenige Wochen alt sind. Die beiden weissen Fellknäuel hüpfen munter auf der Weide herum, ohne jedoch die Mutter aus den Augen zu verlieren. Zwei weitere Stuten werden in den nächsten Tagen ebenfalls Junge bekommen.

Zuerst Kleintiere und Pferde

Hans Ott ist gelernter Mechanikermeister, seine Frau arbeitet in einem Teilzeitpensum als Pflegefachfrau. Im Frühjahr 1993 zogen sie mit ihren drei Kindern von Aadorf nach Elgg in das umgebaute Elternhaus von Hans Ott. Jahrelang war es ein lebhafter Betrieb mit Pensionspferden, Schafen, Hühnern, Enten und anderen Kleintieren. Vor acht Jahren wünschte sich das naturverbundene Paar mehr Ruhe auf dem Hof und organisierte sich um. Das angestrebte Ziel war das Züchten und Verkaufen von Alpakas – mittlerweile verwerten sie aber auch deren Fasern und den Mist. Aus einer ehemaligen Pferdebox ist ein hübsches Hoflädeli entstanden.

«Alpakas strahlen Ruhe aus, sind aufmerksam und das Faszinierende sind ihre schönen grossen Augen.»Christine Ott

Hier gibt es gefilzte Finken, Babyschuhe aus Alpakawolle, Kunsthandwerk und saisonale Produkte vom Hof. Auch Kaffe und Snacks fehlen nicht. Zudem hat das Ehepaar ein ganz besonderes Produkt im Angebot: Alpaka-Duvets. Die Duvets bestehen aus 100 Prozent naturbelassenen Alpakafasern und eignen sich auch für Allergiker. Zudem wirken sie temperaturausgleichend.

Keine Standardtiere

Die Tiere sind aber nicht nur gute Rohstofflieferanten, sie sind auch unterhaltsam. Wie damals, als sie Crias beim Spielen mit jungen Füchsen beobachtet hätten, erzählen die Besitzer. An den Alpakas schätzt Christine Ott besonders deren Charakter: «Sie strahlen Ruhe aus, sind aufmerksam und das Faszinierende sind ihre schönen grossen Augen. Für Hans Ott steht die Herausforderung im Vordergrund, denn die Tiere seien zwar genügsam und liebenswürdig, aber eben keine Standardtiere. «Zur Haltung von Alpakas ist ein Tierhalterkurs erforderlich, wo auch die medizinische Versorgung vermittelt wird.» Wichtig ist eine grosse Weide mit einem soliden Unterstand für genügend Schatten. Die Alpakas stammen von den südamerikanischen Anden, wo sie hauptsächlich Flechten fressen, welche reich an Zink und Selen sind. Diese beiden Spurenelemente werden den Tieren hier in Form von Salz verfüttert. Fühlen sich die Tiere in unseren Breitengraden denn wohl? «Ja», sagt Hans Ott, «es geht ihnen gut hier. Unsere Tiere werden auch regelmässig geimpft und keines war je ernsthaft krank.» Man merkt schnell: Die beiden umsorgen ihre Tiere liebevoll und achten auf eine artgerechte Haltung.

Gemüse auf Alpakadung

Hans Ott deutet auf die mit Alpakadung gefüllten Komposthaufen. Darauf wachsen meterlange Gurkenranken, Kürbisse und Tomaten. Er experimentiert gerne mit dem Mist und ist begeistert über die ertragreiche Ernte. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal die gleichen Hobbys wie meine Frau haben würde: Garten und Wolle», erzählt er lachend. Den Mist verkaufen sie in 20Liter-Kübeln, er findet grossen Anklang. Ein weiteres Projekt steht schon in den Startlöchern: In den nächsten Tagen wollen sie die geplanten Workshops übers Färben, Spinnen und Filzen von Alpakawolle online stellen.

Die Otts sind glücklich mit dem Hof, den Tieren und dem Garten: «Wir betrachten das alles hier als Geschenk und wollen das gerne anderen weitergeben.» (Landbote)