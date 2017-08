Die mehrjährige Operation an der Lebensader beginnt

Es ist ein Eingriff in die verkehrstechnische Lebensader der Gemeinde Rickenbach: Am 28. August, in rund zweieinhalb Wochen, beginnt die Dauerbaustelle an der Stationsstrasse in Sulz. Die Operation an der ein Kilometer langen Strecke wird voraussichtlich bis 2019 dauern und so manche Nerven kosten.

«Kurze Vollsperrung»

Etwas genauer beziffern lassen sich die Kosten in Franken. Die Gemeinde versetzt und verbreitert den Sulzergraben und ersetzt für 3,2 Millionen Franken die Werkleitungen unter der Strasse.

Im Februar 2016 hatte die Bevölkerung den Kredit mit 88 Prozent deutlich angenommen. Die Wasser- und Abwasserleitungen sind in einem schlechten Zustand, teilweise über hundert Jahre alt. Sie werden alle ersetzt. Die Swisscom, Cablecom und Elektrizitätswerke des Kantons erneuern ihre Leitungen ebenfalls, aber auf eigene Rechnung.

«Die Einwendungen wurden mittlerweile alle geprüft und soweit sinnvoll und möglich im Projekt integriert.»



Isabelle Rüegg,

Medienstelle Baudirektion

Ursprünglich war der Baubeginn auf Februar 2017 angesetzt. Gemeindeschreiber Roger Jung sagt: «Die Verzögerungen kamen einerseits wegen generellen Vorbereitungen zustande, andererseits aber auch weil an der Strasse nochmals Veränderungen vorgenommen wurden.» Eine Verkehrsinsel nach der Gleisüberführung beim Bahnhof sei nach Absprache zwischen der Gemeinde und dem Kanton aus Sicherheitsgründen wieder gestrichen worden, da sie sich gleich nach einer Kurve befunden hätte.

Während den Arbeiten der Gemeinde, die bis 2019 dauern sollen, wird die Stationsstrasse stets einseitig befahrbar sein. Lichtsignale regeln den Verkehr. Für den Einbau des Strassenbelags, den der Kanton anschliessend für 5,2 Millionen Franken übernimmt, «muss mit einer kurzen Vollsperrung gerechnet» werden, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Wann ist allerdings noch nicht abschätzbar. An den Kosten des Kantons beteiligt sich Rickenbach mit 150 000 Franken.

Pläne liegen im Herbst auf

Wie die Gestaltung mit zusätzlichen Verkehrsinseln konkret aussehen wird, ist noch unklar. Während der Auflage im letzten Frühling reichten Einwohner 20 Einsprachen ein. Isabelle Rüegg von der Medienstelle der Baudirektion sagt: «Diese Einwendungen wurden mittlerweile alle geprüft und soweit sinnvoll und möglich im Projekt integriert.» Das angepasste Projekt soll diesen Herbst neu aufgelegt werden.

Ebenfalls unklar ist noch, ob am Bahnhof Rickenbach-Attikon, der sich südlich der Baustelle befindet, eine neue Buswendeschlaufe entstehen wird. Zwar haben die Gemeinden Altikon, Ellikon an der Thur und Wiesendangen bereits eine finanzielle Beteiligung in unbekannter Höhe zugesagt. Um die Pläne umsetzen zu können, muss Rickenbach zuerst aber noch ein privates Landstück erwerben.

