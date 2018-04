Digitalisierte Arbeitsgänge ersetzen Chemie

Testgelände für Landwirtschaft der Zukunft

Auf der Swiss Future Farm in Tänikon testen Kanton und Privatwirtschaft digitale Hilfsmittel für die Schweizer Landwirtschaft.

Zwei Drohnen liegen auf Papierstapeln. Mit Zahlen vollgeschriebene Blätter türmen sich zwischen Computern und Notebooks. Das Büro erinnert an den Arbeitsplatz von Computernerds. Dass hier Landwirtschaft betrieben wird, zeigt erst der Blick aus dem Fenster. Man sieht Ställe und 80 Hektaren umliegende Felder, dazu ein Fuhrpark mit sechs Traktoren, einem Feldhäcksler und einem Mähdrescher.



Die Swiss Future Farm in Tänikon ist ein Forschungslabor für neue Technologien in der Landwirtschaft. Was neu auf den Markt kommt, wird hier seit Ende 2017 in der Praxis getestet.



Roboterpflückmaschienen, die selbstständig zwischen Birnbäumen herumsurren, und Mähdrescher, die von selber bei günstiger Witterung aufs Feld fahren und loslegen, sind allerdings noch Zukunftsmusik. In Tänikon probiert man Praxisnäheres aus: Heute müssen Landwirte beispielsweise immer mehr dokumentieren, um beim Bund die entsprechende Direktzahlungen zu erhalten.



Dies bedeutet administrativer Aufwand. «Hier gibt es viel Optimierungspotential», sagt Florian Abt, Projektmitarbeiter der Swiss Future Farm. «GPS-gesteuerte Traktoren könnten die zurückgelegten Kilometer, etwa beim Düngen, direkt an das Smartphone des Bauern schicken, und von dort weiter an das zuständige Amt in Bern», schwebt es Abt vor. «Die Technologie happert aber noch. Solche Schnittstellen zu bauen, ist aufgrund der verschiedenen kantonalen Regelungen komplex.»



Kleinräumig und uneben



Die Swiss Future Farm entwickelt selber keine Software, sondern testet vorhandene Produkte. «So können wir die Bauern nachher beraten und sagen, was gut funktioniert.»



Die Swiss Future Farm ist zu einem Drittel ein Projekt des Bildungs- und Beratungszentrums Arenenberg des Kantons Thurgau. Die beiden anderen Mitprojektanten sind aus der Privatwirtschaft:



Landwirtschaftsmaschinen-Vertreiber GVS Agrar und Landwirtschaftsmaschinen-Produzent Agco. Agco nutzt die Swiss Future Farm, um ihre Maschinen in der Schweiz zu testen und ihre Systeme auf hiesige Besonderheiten anzupassen. «Hier ist das Gelände sehr kleinräumig und uneben», so Abt. Ganz grosse Traktore kämen kaum zum Einsatz. «Eine Erkenntnis ist nun, dass auch auf kleineren Traktoren das neuste GPS-Lenksystem eingebaut werden sollte.»



Daten bedeuten Macht



Für den Forschungsbetrieb ist die Kosten-Nutzen-Frage neuer Technologien zentral. «Die Anschaffung neuer Geräte ist immer mit Kosten verbunden», so Abt. «Das Gerät muss also idealerweise eine Ertragssteigerung ermöglichen.» Diese errechnen Abt und seine Kollegen in Praxistests.



Im Moment bewirtschaften sie ein Feld nach konventioneller Art und ein gleich grosses mit neuster Smart-Farming-Technologie. So können sie Ertrag, Verbrauch von Saatgut und Düngmittel und investierte Arbeitszeit direkt vergleichen. «Natürlich geht es unseren privatwirtschaftlichen Partnern auch darum, ihren Absatzmarkt zu vergrössern», sagt Abt. Wenn aber für Schweizer Begebenheiten optimierte Geräte auf den Markt kämen, komme dies ja auch den Bauern zugute.



Bleibt das Stichwort Big Data: Fotoerkennungssysteme und satellitengesteuerte Systeme werden besser, je mehr Vergleichsdaten eingespeist werden. Diese verleihen den Unternehmen Macht. So könnten sie aufgrund der Daten beispielsweise ganz genau sagen, welches Saatgut auf welchem Boden in welcher Gegend besonders gut wächst und könnten im Austausch mit Saatgut-Produzenten Preise entsprechend steuern. «Solche Szenarien sind immer ein Problem, wenn Daten im Spiel sind», sagt Abt. Er plädiert dafür, dass die Kunden selber entscheiden dürfen, welche Daten sie mit dem Hersteller teilen und welche sie nur lokal abspeichern möchten. «Interessant wäre, wenn die Bauern für das Teilen ihrer Daten bezahlt würden. Immerhin tragen sie damit ja zur Forschung bei.»



Denn das sei die andere Seite von Big Data. Die Datenmenge hilft, dass Software immer besser Unkraut identifizieren, Böden analysieren oder Pflanzen-Krankheiten frühzeitig erkennen kann. Claudia Peter