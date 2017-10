Dornröschenschlaf neigt sich dem Ende zu

Es ist ein stattliches Wirtschaftsgebäude, in dem die Turben­thaler Kulturscheune Gestalt an­nehmen soll. Es gehört zum Schlosskomplex im Dorfkern. Markus Küng führt in den Speicher im westlichen Gebäudeteil. Das Balkenwerk hier zeigt alte Zimmermannskunst: «Hier soll ein Saal für kulturelle Veranstaltungen entstehen», sagt Küng. Er ist als Gemeinderat für die Liegenschaften verantwortlich und leitet die Kommission, die das Projekt Tösstaler Kulturscheune Schlossguet umsetzen will.

Helle, grosse Bibliothek

Küng will dem historischen Gebäude Leben einhauchen. Ab und zu eine kulturelle Veranstaltung reicht dazu nicht aus. Eine tägliche Nutzung mit allerhand Publikumsverkehr ergäbe sich, wenn die Bibliothek in die Kulturscheune ziehen würde. Dieser Idee stehen allerdings Hindernisse im Weg. Ulrike Allmann von der kantonalen Fachstelle Bibliotheken schreibt: «Eine Bibliothek (. . .) soll hell, offen und von aussen einsehbar sein.» Das Schreiben kritisiert die aktuell kleinteiligen Räume, die niedrige Deckenhöhe und die kleinen Fenster. Das lässt sich nicht ohne weiteres ändern. Das Wirtschaftsgebäude steht unter Denkmalschutz.

«Ich würde die Kulturscheune für mein Leben gern verwirklichen.»Markus Küng,

Gemeinderat, Turbenthal

Gemeinderat Küng und seine Mitstreiter glauben trotzdem an das Projekt. «Ich würde die Kulturscheune für mein Leben gern ­verwirklichen», sagt Küng. Er betritt den Unterstand hinter der Scheune. Dieser Gebäudeteil soll zu einem hellen Innenraum werden. Es ist geplant, die offenen Seiten mit Glaswänden zu schliessen. Nicht allen Ideen habe die Denkmalpflege zunächst zugestimmt, erklärt Küng: «Zum Glück ist sie ist uns aber entgegengekommen. Dies gilt für unser ganzes Vorhaben. Ursprünglich hätte auch nur weniges beheizt werden dürfen. Ebenso hätte der ganze Stall unverändert bleiben müssen.» Dank dieser Kompromisse können nun wie gefordert der Bibliothek helle und offene Räume zur Verfügung gestellt werden. «Die Bibliothekskommission hat alle Räume schon eingerichtet – im Kopf», so Küng.

Ein grosser Brocken

Er habe, sagt Küng nicht ohne Selbstironie, Mitte 2016 gross angekündigt, dass Ende 2017 eine Entscheidung über die Kulturscheune getroffen werde. Diesen Termin verpasst die Kommission. «Wir haben eine rollende Planung», erklärt Küng. Das Projekt steht oder fällt mit dem Lotteriefonds des Kantons. Ohne einen Beitrag aus dieser Kasse kann Turbenthal die Kulturscheune nicht stemmen. «Ich erhoffe mir vom Lotteriefonds etwa drei Millionen Franken», sagt er frei heraus. Das ganze Projekt käme etwa auf 7,5 Millionen Franken zu stehen. Die verbleibenden 4,5 Millionen Franken wären für Turbenthal immer noch ein grosser Brocken, gibt Küng zu bedenken, aber: «Oft wird die Kulturin der Politik stiefmütterlich behandelt.» Das findet er schade. Abgesehen von den Kosten stösst die Idee der Kulturscheune nämlich auf grossen Anklang. Nicht nur in Turbenthal. Am 6. September haben sich Vertreter von neun Gemeinden getroffen. «Es ging darum, sich kulturell besser zu vernetzen.» Auch in diesen Gesprächen sei das Projekt Kulturscheune auf ein positives Echo gestossen.

«Oft wird die Kultur in der Politik stiefmütterlich behandelt.»Markus Küng,

Gemeinderat, Turbenthal

Die Gemeinde Turbenthal hat das Wirtschaftsgebäude 1990 erworben. Inzwischen wölben sich Teile der Stützmauern gegen aussen. Das Gebäude ist baufällig. «Bisher hatte man nie den Mut, die Sache richtig durchzuziehen», sagt er und fügt an: «Wir haben inzwischen ein Jahr lang hart gearbeitet. Nun wollen wir die ­Sache vor das Volk bringen.» Die Abstimmung ist im Jahr 2018 ­geplant. Bei einem Nein müsste sicher die Aussenhülle des Wirtschaftsgebäudes bald einmal saniert werden. Darum bekräftigt Küng sein Credo. «Die Kulturscheune ist eine einmalige Chance für das Gebäude und für Turbenthal.» (Landbote)