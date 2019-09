Ein Burger-Festival auf dem Land

Mittlerweile hat fast jede halbwegs ernst zu nehmende Stadt ein Street-Food- oder Burger-Festival. Nun reiht sich mit Altikon auch eine kleine Landgemeinde (rund 700 Einwohnerinnen und Einwohner) in diese urbane Liste ein. Am Sonntag findet es von 11:30 bis 19:30 Uhr beim Gemeindesaal in Altikon statt.

Organisiert wird das erste Burger-Festival im Ort vom lokalen Kochclub, 1993 gegründet und ein reiner Männerbetrieb. 13 Mitglieder zählt der Verein, nur eines davon hat einen gastronomischen Hintergrund, die restlichen Männer arbeiten als Handwerker oder im Büro. «Wir haben aber alle Freude am Kochen und verbringen gerne eine lustige und gesellige Zeit zusammen», sagt Clubpräsident Adrian Bertschi. Nachwuchsprobleme habe der Verein keine: «In den letzten Jahren sind einige junge Mitglieder dazugekommen, es hat quasi eine Verjüngung stattgefunden.»

Seit jeher auch für andere da

In all den Jahren seit der Gründung hat sich der Kochclub schon mehrmals aus der Deckung gewagt und Nicht-Mitglieder bekocht: An Firmenfesten, 1.-August-Feiern oder Hochzeiten. «Unser Ziel ist, jedes Jahr einmal für die Öffentlichkeit zu kochen», sagt Bertschi. Mehr liege aufgrund des jeweils grossen Aufwands nicht drin.

2018 organisierte der Kochclub einen Genussabend im Restaurant Kreuzstrasse in Altikon. Dort servierten die Männer unter anderem Königszander. «Es war eher Haute Cuisine und auf Paare ausgerichtet», sagt Bertschi. Als es anfangs Jahr darum ging, was dieses Jahr gemacht werden soll, fiel die Wahl deshalb auf die familienfreundlicheren Burger. «Dabei können wir auch relativ viel selber und individuell machen.»

Auch Vegiburger im Angebot

Der Kochclub wird am Sonntag ein breites Fleischangebot bereitstellen: Reh, Wildsau, Rind, Schwein, Poulet. «Das Fleisch stammt von einem Metzger aus der Region, der zugleich noch Jäger ist», sagt Bertschi. Eine vegetarische Variante gebe es aber auch.

Im Brötchen werden zudem Kartoffeln reingemischt, «um damit den Teig zu verfeinern», wie Bertschi sagt. Ausserdem werden die Hobbyköche ein Preiselbeerchutney, eingelegten Rotkohl, Trüffelmayonnaise zaubern. Dazu werden Pommes Frittes serviert. Kaffee und Kuchen werden ebenfalls angeboten.

Ob es im nächsten Jahr wieder ein Burger-Festival gibt, weiss Bertschi momentan noch nicht. «Die Tradition, einmal jährlich öffentlich zu kochen, wollen wir aber in irgendeiner Form sicher beibehalten.»