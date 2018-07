Ein Dorf feiert sein Kleinod

Die Gemeinde Schlatt zählt nur gerade 730 Einwohner und verfügt dennoch über eine Badi. Es hat dort zwar keine Sprungtürme oder wilde Rutschbahnen, das stört aber niemanden. Im Gegenteil: Denn das Schwimmbad Schlatt glänzt mit anderen Vorzügen. Das Becken liegt etwas abseits und dafür mitten im Grünen. Am kommenden Sonntag feiern die Schlatter ihr Kleinod, es wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Ab zehn Uhr morgens findet ein Gottesdienst statt, begleitet von der Winterthurer Band Rocksack. Danach gibt es Festansprachen und einen Spielparcours.

Gefeiert wird das Jubiläum zusammen mit dem Frauenkreis Schlatt, der ebenfalls 50 Jahre alt ist. Die gemeinsame Feier passt bestens zur Entstehungsgeschichte der Badi, denn sie ist als Gemeinschaftsprojekt entstanden und ist es zu weiten Teilen bis heute geblieben. Die Badi ist quasi der einzige Luxus, den sich die Schlatter leisten und der kaum je infrage gestellt wird. Rund 100 000 Franken kostet der Betrieb jährlich, was für die kleine Gemeinde ein erheblicher Brocken ist.

Ein wichtiger Treffpunkt

«Die Badi ist uns das Geld wert», sagt Jacqueline Beugger. Sie ist Gemeinderätin und Präsidentin der Schwimmbadkommission. Im Dorf gebe es keine Poststelle mehr und auch keinen Laden, da sei die Badi ein wichtiger Treffpunkt. «Es wäre schade, wenn wir das nicht mehr hätten.» Die Jubiläumsfeier sei eine Gelegenheit, um auf den Gemeinschaftssinn hinzuweisen, der die Badi erst ermöglicht hat. «Sie entstand auch dank Fronarbeit.»

«Die Badi ist uns das Geld wert.»Jacqueline Beugger, Gemeinderätin

Auch für Gemeindepräsident Urs Schäfer ist klar: «Wir dürfen uns das leisten, auch in Zukunft.» Die Badi sei der wichtigste Treffpunkt in der Gemeinde. «Das sollten wir pflegen.» Willkommen seien in Schlatt aber auch auswärtige Gäste. Beliebt sei das Schwimmbad bei Familien, sagt Jacqueline Beugger weiter. «Es ist übersichtlich und man hat die Kinder im Blick.» Genial sei auch die schöne Feuerstelle.

Seit einigen Jahren gibt es Bademeister und fixe Öffnungszeiten, was im Dorf zu Beginn Bedenken weckte. Inzwischen hat es sich eingependelt. «Es läuft sehr gut», sagt Monika Alder, die das Schwimmbad zusammen mit Badmeister Daniel Odermatt führt. «Das schöne Wetter lockt mehr Leute an als vergangenes Jahr.» Dennoch sei es vor allem unter der Woche weiterhin eine ruhige Badi. Ein Ort, an dem man sich erholen kann. (Landbote)