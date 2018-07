Ein Erfahrener gegen einen Lokalen

Nächsten Sommer geht in Gachnang eine Ära zu Ende: Gemeindepräsident Matthias Müller (EVP) wird am 31. Mai 2019 nach 21 Jahren von seinem Amt zurücktreten. Nun hat die Findungskommission (siehe Infobox rechts) zwei Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen. Insgesamt hatten sich 15 Personen auf das Amt beworben, allesamt Männer. Von den aktuellen Gemeinderäten strebte niemand das Präsidium an.

«Liberaler mit Linksdrall»

Einer davon ist Dieter Brunsch­weiler. Der 46-jährige Parteilose lebt seit 15 Jahren in Gachnang. Eine Kandidatur für den Gemeinderat war für ihn schon vor vier Jahren ein Thema. «Ich bin damals von verschiedenen Leuten angefragt worden, obich Lust dazu hätte», sagt Brunsch­weiler. Damals waren seine Kinder aber erst knappim Schulalter, deshalb verzichtete er, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Engagiert hat er sich stattdessen in der Kulturkommission, der Baukommission des neuen Schulhauses Islikon und dem Ortsverein. In Letzterem ist er seit drei Jahren Vizepräsident. «Der Gedanke Gemeinderat hat mich nie mehr verlassen. Es reizt mich sehr, für die und mit der Bevölkerung etwas zu erschaffen und mich einzubringen.» Als eine seiner Stärken ­bezeichnet er seine Fähigkeit, Leute zusammenzubringen. Er selber bezeichnet sich als «Liberalen mit Linksdrall». Sein Vater sei ein aktiver FDPler gewesen. Er selber habe aber als Teilhaber eines KMU im Immobilienbereich auch immer sehr viel Wert auf das Soziale gelegt.

Schon 18 Jahre lang Präsident

Der zweite Kandidat ist kein ­Unbekannter. Martin Schwager (EVP) war von 1998 bis 2006 als Präsident der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Un­ter­stamm­heim tätig. Zwischen 2006 und 2016 folgte dann auch noch das Präsidium des Gemeinderats. Vor zwei Jahren trat er aus zeitlichen Gründen von diesem Milizamt zurück.

Da das Präsidium im Thurgau aber ein Vollamt ist, liebäugelt Schwager damit. «Das wäre eine Herausforderung für mich, in Unterstammheim habe ich mich um den politischen Teil gekümmert, in Gachnang käme noch die Verwaltung dazu.» In seinem Job in der Industrie habe er bereits verschiedene Führungsaufgaben übernommen und somit auch die entsprechende Erfahrung gesammelt, sagt der 58-Jährige.

Schwager wohnt erst seit Mitte Mai im Gachnanger Dorf Islikon. Ein Nachteil? «Vielleicht ist das gar nicht schlecht. Ich bin un­befangen, habe keine verwandtschaftlichen Verflechtungen und kann mich so auf die Sach­themen konzentrieren», sagt Schwager. Ähnlich habe er das in Unterstammheim erlebt, wo er ebenfalls nicht aufgewachsen war und nach zehn Jahren im Dorf erstmals kandidierte.

Zwei weitere Sitze frei

Nebst dem Präsidium werden auch zwei Sitze im Gemeinderat frei, Fritz Stettler und Andrea Waltenspül treten nicht mehr an. Die Wahlen finden am23. September statt. Zuvor, am3. September, werden Brunsch­weiler und Schwager bei einer Podiumsdiskussion in der Mehrzweckhalle Gachnang Rede und Antwort stehen. (Landbote)