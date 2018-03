Ein Haus für die Zukunft gekauft

Mitten im Dorf liegt das ehemalige Postgebäude von Dinhard. Volg und Gemeindehaus liegen in direkter Nachbarschaft. Doch wie soll sich das Dorfzentrum entwickeln? Was braucht es dort und was ist möglich? Das weiss derzeit noch keiner.

«Wir haben nun Zeit, um uns über die Zentrumsentwicklung Gedanken zu machen.»Peter Matzinger, Gemeindepräsident Dinhard

Aber der Gemeinderat hat ein wenig in die Zukunft geschaut und sich mit dem Kauf der alten Post alle Optionen offen gehalten. Für 1,11 Millionen Franken wechselt das Gebäude bald den Besitzer. Die 66 anwesenden Stimmberechtigten haben dieses Geschäft am Mittwochabend an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung einstimmig und ohne weitere Fragen genehmigt.

«Eine faire Verhandlung»

Seit 1965 steht das Haus an der Welsikerstrasse 2. Im Erdgeschoss war ursprünglich das Postlokal beheimatet. Im ersten Stock befindet sich eine 3,5-Zimmer-Wohnung und nochmals eine solche im Dachgeschoss.

Beide Wohnungen sowie das ganze Haus seien in einem «guten Zustand», sagte Gemeindepräsident Peter Matzinger. Er sei erfreut darüber, dass die jetzigen Besitzer der Gemeinde das Haus zum Kauf angeboten haben. «Es war eine sehr faire Verhandlung.»

Und man habe nun Zeit. «Zeit, um uns über die Zentrumsentwicklung Gedanken zu machen.»

Konkrete Pläne gibt es für das Haus noch nicht. Die Wohnungen werden weiterhin vermietet und generieren so einen Ertrag. Bei den tiefen Zinsen lohnt sich ein Immobilienkauf mehr als ein Sparkonto. Und die Gemeinde kann es sich leisten. Denn den Hauskauf tätigt sie ganz ohne Kredit, die Mittel sind vorhanden. Somit kann Dinhard nun ganz in Ruhe Ideen sammeln für die Zukunft seines Zentrums. (Der Landbote)