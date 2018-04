«Ein Kirchenschreiber wäre ein Traum»

Der Aufwand, die Zeit, die grosse Arbeitsbelastung. Das sind die häufigsten Antworten auf die Frage nach den Gründen für den Personalmangel in den reformierten Kirchenpflegen. «Mit Sicherheit sind die Anforderungen ans Amt auch in den letzten Jahren weiter gestiegen», sagt Peter Wilhelm von der Landeskirche.

Hinzu kommt, dass die reformierte Kirche in einem grossen Reformprozess steht, es wird breit über Fusionen diskutiert. «Das beansprucht zusätzliche Kräfte.» Doch die Situation ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Drei Beispiele:

Beispiel BENKEN, 850 Einwohner,440 Kirchenmitglieder,0 Kandidaten für 5 Sitze

Keine einzige Kandidatin, kein einziger Kandidat, alle fünf Sitze vakant. Benken ist das Extrembeispiel des Kirchenpflegermangels. Dabei laufe die Arbeit in der Behörde, die für alles Organisatorische in der Gemeinde verantwortlich ist, gar nicht schlecht, sagt Nochpräsident Fritz Johner.

Keine einzige Kandidatin, kein einziger Kandidat, alle fünf Sitze vakant.



Doch drei der Bisherigen seien schon acht Jahre und mehr im Amt. «Und ich will mich nicht noch einmal wählen lassen, weil ich in der nächsten Amtszeit 70 Jahre alt werde.» In dieser Situation wollte auch das fünfte Mitglied nicht mehr weitermachen.

Einen Grund für die Misere sieht Johner im mangelnden Engagement der Gemeindemitglieder: «Die jungen Leute engagieren sich heutzutage weniger in der Gemeinde. Das ist kein Vorwurf, sondern einfach eine Feststellung.» Das sei nicht nur in der Kirche so, es gelte ebenso für ­Vereine und Gemeinde. Benken sucht auch für den politischen Gemeinderat noch ein Mitglied.

Benken will in Zukunft mit vier weiteren Kirchgemeinden im Weinland enger zusammenarbeiten. Dass dies zu weniger Aufwand für die Kirchenpflege führt, glaubt Johner aber nicht, man arbeite ja nur zusammen und fusioniere nicht.

Im Gegenteil seien die Verhandlungen mit den anderen Gemeinden zeitaufwendig: «Die letzten vier Jahre waren intensiv.» Die Zukunftsperspektive? «Keine Ahnung», sagt Johner. «Notfalls wird die Landeskirche einen Sachwalter einsetzen.»

Beispiel WIESENDANGEN, 6300 Einwohner,2600 Kirchenmitglieder,4 Kandidaten für 7 Sitze

In Wiesendangen ist die Kirchgemeinde notorisch unterbesetzt: «Wir sind seit längerem nie mehr als fünf Mitglieder», sagt Kirchenpflegepräsidentin Brigitt Schaffitz, dabei müsste die Behörde siebenköpfig sein. «Doch wir können die Arbeit so bewältigen.»

Seit Jahren hat die Kirchpflege nie mehr als 5 Mitglieder. Dabei müsste die Behörde siebenköpfig sein.



Darum stellte die Kirchenpflege letzten Herbst den Antrag an die Gemeindeversammlung, die Behörde auf fünf Sitze zu verkleinern. Das wurde aber zurückgewiesen. «Der Tenor war, wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben, noch genug neue Leute zu finden», sagt Schaffitz.

Aus dieser Hoffnung wurde nichts. Schaffitz hat zwar einen neuen Interessenten gefunden, wegen Abgängen kandidieren aber wieder nur vier Personen. «Das Problem ist, dass viele nach kurzem wieder abspringen, manchmal schon nach einem Jahr.» Früher waren Amtsdauern von acht oder zwölf Jahren üblich. Schaffitz selbst kümmert sich als Präsidentin um fünf Ressorts.

«Da ich frühpensioniert bin, geht das; für Berufstätige ist das Amt zu gross.» Sie vergleicht die Kirchgemeinde mit einem KMU. Grössere Gemeinden haben darum den Posten eines «Geschäftsführers» geschaffen. Für den Beruf eines «Verwaltungsleiters in der Kirche» gibt es neuerdings an der Fachhochschule Nordwestschweiz sogar einen CAS-Lehrgang.

«Es wäre ein Traum, wenn wir einen Kirchgemeindeschreiber einstellen könnten», sagt Schaffitz. «Doch das sprengt unsere ­finanziellen Möglichkeiten.» Die Kirchgemeinde müsse Geld sparen, denn bald müssen Kirche und Pfarrhaus renoviert werden, was kostspielig werden dürfte, denn die Bauten stehen unter Denkmalschutz.

Beispiel OBERWINTERTHUR, 23 400 Einwohner, 6900 Kirchenmitglieder,10 Kandidaten für 11 Sitze

In Oberwinterthur fehlte am Wahltermin am 4. März eine Person fürs Präsidium, ein Novum für die grosse, stolze Stadtgemeinde. Das Kirchenpräsidium in Oberwinterthur war beispielsweise eine erste Karrierestufe der späteren Stadt- und Nationalrätin Maja Ingold (EVP).

Die Kirchgemeinde Oberwinterthur behilft sich mit einem Kniff



Nun zeichnet sich jedoch für den zweiten Wahlgang am 15. Juni eine Lösung ab: Die bisherige Vizepräsidentin Ursula Wegmann und der neu antretende Robert Rahm wollen sich das Amt teilen. «Die Aufgabe bringt viel Aufwand mit sich. Da ich berufstätig bin, kann ich das nicht al­leine übernehmen», begründet Wegmann. Ein Co-Präsidium kennt beispielsweise auch die ­Gemeinde Hettlingen.

Eine Lösung mit einem Kirchenschreiber sei in Oberwin­terthur diskutiert worden, sagt Wegmann. «Wir haben das aber aus Kostengründen verworfen.» Auch die laufenden Diskussionen um eine Fusion der städtischen Kirchengemeinden habe den Entscheid beeinflusst. Man habe nicht neue Strukturen schaffen wollen, wenn bald wieder eine Änderung ansteht.

Das Problem: Ein Co-Präsidium ist von der Landeskirche offiziell nicht vorgesehen. Die Gemeinde hilft sich mit einem Kniff: Auf den Wahlzetteln für den 15. Juni steht Wegmann als Präsidentin, das Amt wird dann informell aufgeteilt.

(Der Landbote)