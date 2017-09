Ein Stelldichein in der Maggi-Fabrik

«Schau an, ihr seid auch hier.» So oder ähnlich tönte es am Sonntag auf dem Areal der ehemaligen Maggi-Fabrik in Kemptthal. Seit dem Jahr 2002 gehört es dem Aroma- und Duftstoffhersteller Givaudan. An den Europäischen Tagen des Denkmals hatten Interessierte die Gelegenheit, hinter die sonst für die Öffentlichkeit geschlossenen Tore zu blicken. Hunderte nahmen die Gelegenheit wahr.Die Leute kamen teilweise von weiter her, Autonummern aus dem Kanton Schwyz zeugten davon. Es war aber vor allem auch ein Stelldichein der Einwohner von Lindau. Man kannte und grüsste sich. So etwa Landwirt Ernst Weiss, der fast nicht dazu kam, die offerierte Maggi-Beutelsuppe zu essen, weil er ständig Hände schütteln musste.

Übungen mit der Feuerwehr

Es habe ihn wundergenommen, wie es heute auf dem Gelände aussehe, sagt er. Deshalb sei er mit seiner Frau hergekommen. Seit seiner Kindheit kenne er die Maggi. Er erinnert sich an gemeinsame Übungen mit der fabrikeigenen Feuerwehr, die bis 1980 aktiv war. Diese musste mehrmals wegen Bränden und Hochwassern ausrücken. Denn die Kempt fliesst mitten durch das Areal. Das ehemalige Feuerwehrdepot ist heute noch zu sehen. Eine Motorspritze der Marke Saurer, Baujahr 1948, diente gestern als beliebtes Fotosujet.

Weiss erzählt, wie die Fabrikarbeiter im Zweiten Weltkrieg seiner Mutter auf dem Feld zur Hand gingen, weil sie die Arbeiten oft alleine verrichten musste. Der Firma Maggi gehörten mehrere Ländereien und Landwirtschaftsbetriebe in der Gemeinde. Sie seien deshalb Landnachbarn gewesen, sagt Weiss. Aus einem der Gutsbetriebe entstand später die landwirtschaftliche Schule Strickhof in Eschikon.

Einer, der die Maggi-Fabrik von innen kannte, ist der 93-jährige Hermann Baumgartner aus Grafstal. Er habe einen Blick auf seinen ehemaligen Arbeitsort werfen wollen, sagt er. «Es hat sich viel verändert, auch wenn die Gebäude von aussen noch alle gleich aussehen», stellt er fest. Der Elektriker hat zwischen 1946 und 1988 für die Firma gearbeitet. Er habe «alles Elektrische» gemacht. Kabel eingezogen und Weiteres mehr. Und wenn der Brandalarm losging, dann sei er in die Feuerwehruniform gestiegen und ausgerückt.

Die Besucher tauchten gestern nicht nur in die Geschichte des Fabrikanten Julius Maggi ein, sondern sie erfuhren auch, wie sich das Areal in Zukunft weiterentwickeln wird. Dieses ist im kantonalen Inventar für überkommunale Schutzobjekte aufgeführt. Bauprojekte werdendaher in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege realisiert.

Im südlichen Teil des Geländes sind die Arbeiten für ein 120 Millionen Franken teures Forschungs- und Innovationszentrum bereits gestartet. Und in der ehemaligen Kistennaglerei und Dosenabfüllerei entstehen bis im Frühling 2019 rund 200 Büroarbeitsplätze für die Givaudan. Das Gebäude wird um zwei Geschosse aufgestockt, zuoberst entsteht die Chefetage. In den anderen Geschossen werden laut Architekt Bertram Ernst etwa die Abteilungen Zentrale Dienste, Sales und Marketing sowie Human Resources untergebracht. Die überhohen Räume bleiben bestehen. Statt Einzelbüros, wie es der Bauherr ursprünglich gewünschte hatte, gibt es Grossraumbüros, in denen die Arbeitsplätze durch Raumteiler von­einander abgeschirmt werden. Nach Suppe werde es nicht mehr riechen, versicherte Architekt Ernst. (Der Landbote)