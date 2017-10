Ein Teil der Strecke wird wohl fix

Insgesamt 15 Sprünge bot die Strecke Schweizer Zucker in Niederwil bei Gachnang den Motocross-Fahrern und Fans am WM-Rennen Mitte August. Die Strecke ist mittlerweile wieder abgebaut, weil der Anlass wie 2016 nur eine einmalige Veranstaltungsbewilligung mit Auflagen vom Departement für Justiz und Sicherheit erhalten hat.

«Das letztjährige Rennen hat etwa zu einer grossen regionalen Wertschöpfung beigetragen.»



Eine Bewilligung für einen fixen Bau hatte im Herbst 2015 die Gemeinde und das Departement für Bau und Umwelt abgelehnt, weil die Strecke grösstenteils in einer Landwirtschaftszone liegt. Im letzten Herbst sagte Matthias Müller, Gemeindepräsident von Gachnang: «Der Gemeinderat würde ein Umzonungsgesuch nicht unterstützen, auch vor der Bevölkerung brächten wir es nicht durch, es gäbe sicher viele Einsprachen.»

Weniger Lastwagenfahrten

Bisher keine Einsprachen gab es aber für ein aktuelles Baugesuch von Veranstalter Willy Läderach, sagt Bauverwalter Stefan Angst. Zwei der Sprünge im Osten der Strecke sollen laut dem Gesuch fix, während des ganzen Jahres, stehenbleiben können (siehe Karte).

Der Plan der WM-Strecke. (Für eine vergrösserte Ansicht hier klicken).

Rechtlich ist das Ganze kaum umstritten, das Gebiet ist Industriezone und gehört der Schweizer Zucker AG, die den Grossanlass seit Beginn unterstützt. Werkleiter Joachim Pfauntsch findet den Anlass eine positive Sache, den die Firma weiterhin unterstützen will: «Das letztjährige Rennen hat etwa zu einer grossen regionalen Wertschöpfung beigetragen.» Bezüglich der Abgeltung müsse man mit Läderach noch verhandeln.

Bis am Mittwoch lag das Gesuch auf der Gemeindeverwaltung Gachnang auf. Noch könnten Einsprachen per Post eintreffen, die am Mittwoch abgesandt worden sind. Vonseiten der bekannten Gegner ist aber auf Anfrage keine Einsprache mehr unterwegs.

Konkret geht es um die beiden letzten Sprunghügel. Der eine ist 30 Meter lang, halb so breit und beinhaltet einen Tunnel der als Notausgang dient. Der sogenannte Zielsprung ist 36 Meter lang und ebenfalls gut 15 Meter breit. Durch die fixen Hügel spart die Veranstaltungsfirma MXGP Suisse AG Geld, da sie weniger Humus hin- und herkarren muss.

Deshalb beinhaltet Läderachs Baugesuch zusätzlich ein Humusdepot von 1500 Kubikmetern neben den beiden Sprunghügeln, das laut aufgelegtem Plan «zur Verwendung zukünftiger MXGP-Anlässe» verwendet werden soll. Auf der Website läuft ein Countdown bis zum Start des dritten WM-Rennwochenendes vom 18. und 19. August 2018.

Breitere Gegnerschaft

Doch um dieses Rennen durchführen zu können, fehlt den Veranstaltern noch die Bewilligung fürs nächste Jahr. Die Ausnahmebewilligungen von 2016 und 2017 sind jeweils im Frühling eingetroffen. Zusätzlich läuft der Dreijahresvertrag mit MXGP-Promoter Youthstream und dem Motorradweltverband FIM im nächsten Jahr aus.

Ob dieser um weitere drei Jahre verlängert wird, ist noch offen. An einer Verlängerung seien aber beide Seiten interessiert, sagte Läderach an einer Pressekonferenz im Juni. Im letzten Jahr hat das einzige Schweizer Rennen bei seiner Premiere sogleich den Preis für die beste Organisation aller 20 Motocross-WM-Rennen gewonnen.

Anwohner, die nach dem ersten Rennen 2016 bei Gemeinde und Kanton wegen des Lärms und der zonenfremden Nutzung eine Petition mit 110 Unterschriften einreichten, haben sich in der Zwischenzeit neu formiert.

So sind jetzt auch die kantonalen Sektionen von Pro Natura, WWF und dem Verkehrsclub Schweiz (VCS) im Gegnerkomitee vertreten. Ziel sei es, ein drittes WM-Rennen auf Kulturland zu verhindern.

