Zum Begrüssungsküsschen muss sich der 1,85 Meter grosse Fabian Molina meistens bücken. Am 15. März ist der Illnauer als SP-Nationalrat vereidigt worden. Die Stadt hat gestern Abend zum Apéro geladen. Es kamen politische Freunde, aber auch Gegner. Wer sich mit dem ehemaligen ­Juso-Präsidenten unterhalten will, hat es schwer. Denn jeder Neuankömmling will ihm die Hand schütteln, gratulieren.

«Für den Bundesrat bist du noch zu stürmisch.»



Vor der Vereidigung im Nationalrat sei er sehr nervös gewesen, gesteht er. «Man steht da vorne, flankiert von zwei Weibeln.» Nach der Zeremonie habe er sofort absitzen und abstimmen müssen. «Dabei wusste ich nicht mal, wie das geht.» Eine Einführung erhalte man nicht, man müsse sich einfach durchfragen.

Stadtpräsident und Parteikollege Ueli Müller hatte von Anfang an gemerkt, dass Molina ein besonderes Bürschchen ist, wie er sagte. Er lernte ihn als 16-Jährigen an einer SP-Fraktionssitzung kennen. «Er war schon damals sehr interessiert, engagiert und provokativ.»

Er solle nicht vergessen, woher er komme, mahnte Müller. Neben der Bundes- gebe es auch eine Kantons- und Gemeindeebene. Er hoffe, dass er eine lange Karriere vor sich habe. «Für den Bundesrat bist du aber wohl noch zu stürmisch.»

Anekdoten aus der Politik

SP-Präsidentin Brigitte Röösli und der ehemalige SP-Kantonsrat Ueli Annen warteten mit Anekdoten aus seinem Politleben auf. Sein erstes Postulat zu einer Freestyleanlage habe er nur einen Monat nach der Konstituierung im Illnau-Effretiker Parlament eingereicht.

«Ich bin fast etwas sprachlos.»



Verwirklicht worden sei es nicht. Trotzdem habe er sich nicht entmutigen lassen. Mit dem Sprung in den ­Nationalrat sei er nun bei der Cervelatprominenz angekommen, fügte Annan an. Molina zeigte sich nach den Ansprachen gerührt: «Ich bin fast etwas sprachlos.» Was selten vorkomme. Er habe in Illnau-Effretikon drei Dinge gelernt: Man könne ernst genommen werden, auch wenn man jung sei.

Politik sei etwas Geselliges, und man müsse auch zuhören können. Seinen Titel als jüngster Nationalrat muss der 27-Jährige aber spätestens Ende Jahr wieder abgeben. Denn dann rückt die 24-jährige Samira Marti, Co-Vizepräsidentin der SP Baselland, für Susanne Leutenegger Oberholzer nach.

Molina sass zwischen 2010 und 2016 im Illnau-Effretiker Parlament und ist seit August 2017 im Zürcher Kantonsrat. Mit der Wahl ins Bundesparlament ist er das vierte Mitglied in der Geschichte der Stadt, das in der grossen Kammer der Bundesversammlung wirkt. Der Kyburger Wilhelm Friedrich Hertenstein wurde 1879 gar Bundesrat. Max Binder (SVP) trat 2015 zurück.

(Der Landbote)