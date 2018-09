Ein guter Zug für Zell

Dafür verantwortlich, dass die neue Zugkombination Zell heisst, ist Martin Lüdin, der ehemalige Gemeindepräsident. Am Samstagvormittag fand die Tauffeier in Rikon statt. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner von Zell sowie Gäste aus Wirtschaft und Politik drängten sich aufs Perron, um nichts vom Taufakt zu verpassen. Als der mit Blumen geschmückte Zug in Rikon einfuhr, deckten Martin Lüdin und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh gemeinsam das Zeller Wappen an der Lokomotive auf. Eine weisse Schnecke auf grünem Grund schmückt nun die Zürcher S-Bahn. Werner Schurter von den SBB sowie Franz Kagerbauer, Direktor des Zürcher Verkehrsbunds, benetzten das Wappen mit Tösswasser.

Direkt nach Zürich

Mit dem Fahrplanwechsel, der am 10. Dezember 2018 vollzogen wird, nimmt die neue S-Bahn-Linie 11 ihren Betrieb auf. Sie wird zu den Hauptverkehrszeiten stündlich von Wila via Zürich- Stadelhofen nach Zürich-Hauptbahnhof und weiter nach Dietikon/Aarau verkehren. Ausserdem verkehrt die S 26 zwischen Winterthur und Rapperswil ab dann im exakten Halbstundentakt. Für die jetzige Gemeindepräsidentin Regula Ehrismann ist diese Entwicklung ein Glücksfall. Zell steigere mit diesem neuen Mobilitätsangebot die Attraktivität der Gemeinde. «Steigen Sie auf den öffentlichen Verkehr um, denn wenn wir die neue Linie rege nutzen, kann sie auch weiter ausgebaut werden und den ganzen Tag verkehren!», rief sie den Anwesenden zu.

Neue Stellwerke

Damit die SBB im Tösstal den durchgehenden Halbstundentakt anbieten können, mussten sie im Vorfeld einige Anpassungen vornehmen. So wurden verschiedene Kreuzungsstationen mit niveaufreien Personenübergängen gebaut und die Stellwerke erneuert. «Dieser Ausbau hat die SBB 83 Millionen Franken gekostet», sagte Werner Schurter, Leiter Region Ost der SBB. Zusätzlich hätten die SBB nochmals 53 Millionen Franken in die Tösstallinie investiert.

Werner Schurter attestierte der Bevölkerung von Zell ein gutes Händchen für spezielle Momente: «Gestern war der Dalai Lama anlässlich des 50-Jahr- Jubiläums des Tibet-Instituts zu Besuch. Zwei grosse Anlässe für die Gemeinde Zell, die rasch aufeinanderfolgen und nachwirken.»

Das Versprechen halten

Regierungsrätin Carmen Walker Späh erinnerte die Anwesenden daran, dass die Kantonsregierung vor knapp zehn Jahren versprochen habe, den Halbstundentakt einzuführen. Dies, obwohl eine Volksinitiative, die eine halbstündliche Bedienung aller S-Bahn-Strecken des Zürcher Verkehrsverbundes forderte, damals an der Urne scheiterte. «Dass ich heute hier bin, soll auch zeigen, dass die Regierung ihre Versprechen einhält und verlässlich ist», sagte Carmen Walker Späh. Es seien nicht nur die grossen Städte im Kanton wichtig für die Regierung, sondern auch ländliche Regionen wie das Tösstal. «Sie dürfen sich über die neue S-Bahn-Linie freuen.» Nach dem Festakt hatten 1000 Bewohnerinnen und Bewohner von Zell die Gelegenheit, mit dem neuen Zug eine Rundfahrt zu machen: via Winterthur nach Neuhausen über den Rheinfall und wieder zurück. (Der Landbote)