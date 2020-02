Ein kleiner Teil der SBB-Rampe soll erhalten bleiben

Noch in diesem Jahr soll der Vorplatz beim Bahnhof Rickenbach-Attikon neu gestaltet werden. Seit Freitag liegt das Baugesuch der Gemeinde öffentlich auf der Verwaltung auf. Gemäss diesen Unterlagen haben die SBB 2012 in einer Studie zwei Varianten für die Wendeschlaufe untersucht: Jene bei den bestehenden Veloständern wurde aber aus Platzproblemen und Anschluss an die Stationsstrasse verworfen.

Für die damals weiterverfolgte und nun aufliegende Variante muss die SBB-Rampe grösstenteils abgebrochen werden. «Gemäss Auskunft der SBB-Immobilien kann nach wie vor davon ausgegangen werden, dass diesem Vorhaben keine denkmalschützerischen Interessen entgegenstehen», schreibt Projektleiter Dominik Krebs vom Ingenieurbüro Ingesa. Ein kleiner Teil der Rampe soll aber unberührt bleiben: Die Ecke im Südosten. Darauf befindet sich ein Fahrleitungsmast (siehe Karte). Ausserdem soll gemäss dem Plan weiter eine kleine Rampe zum Güterschuppen führen.

Wie die neue Wendeschlaufe aussehen soll

Künftig will die Postauto AG ihren Anhängerwagen in Rickenbach nicht mehr einsetzen. Die Wendeschlaufe musste also nur für einen 19 Meter langen Gelenkbus geplant werden. So lange wird deshalb auch die Anlegekante an der Haltestelle gebaut, die ein behindertengerechtes Einsteigen ermöglichen soll.Unter dem Dach des Güterschuppens werden die Pendlerinnen und Pendler warten können, dort winken neue Sitzgelegenheiten.

Kurz-Parkplätze geplant

Damit das Postauto wenden kann, hat die Gemeinde ein Stück Land im Norden der Bahnstrasse gekauft. Dort wird Beton die heute bestehende Sitzbank verdrängen.In der Mitte der Schlaufe sind drei Parkplätze vorgesehen. Diese dürfen aber nur kurz, für maximal 15 Minuten, besetzt werden. Ein Kandelaber soll die Schlaufe beleuchten.

Ohne den Landkauf für 85000 Franken ist der Bau auf 625000 Franken budgetiert. Diesen Betrag hat der Rickenbacher Gemeinderat an einer Sitzung im Februar genehmigt. Aber auch die Nachbargemeinden Altikon, Ellikon an der Thur und Wiesendangen werden sich beteiligen, der Kanton ebenfalls.

Das Bauprojekt ist noch bis und mit dem 23. März auf der Rickenbacher Verwaltung einsehbar, bis dahin können Betroffene Einsprache gegen das Projekt erheben.