Ein knappes Ja für den Ausbau der Bibliothek

Die Wiesendangerinnen und Wiesendanger werden voraussichtlich ab 2020 in einer grösseren Bibliothek ihre Bücher ausleihen können. Gestern nahmen die Stimmberechtigten den dafür notwendigen Zusatzkredit von 388 600 Franken mit 51 Prozent knapp an. Gerade einmal 58 Stimmen trennten das Ja- vom Nein-Lager. 2015 war die Unterstützung noch grösser gewesen: 56 Prozent wollten damals eine grössere Bibliothek für 1,4 Millionen Franken.

«Ich habe in den letzten Tagen schon etwas gebibbert»Die erleichterte Bibliothekarin

Doch das Geld reichte nicht, bei der Planung wurden Fehler gemacht, deshalb wurde der Zusatzkredit nötig. Kulturvorsteherin Brigitte Boller sagte zum Resultat: «Ich bin extrem froh. Es sei ein Zeichen, dass der Bau Gnade gefunden hat und ein kulturelles Denken in Wiesendangen vorhanden ist.» Sie habe mit einem knappen Ja-Anteil gerechnet, so zwischen 51 und 53 Prozent, da dieses Mal der Gegenwind sehr viel stärker und der hohe Zusatzkredit «kein Klacks» gewesen sei.

Inwiefern das knappe Resultat eine Art Denkzettel an den Gemeinderat widerspiegle, fand Boller sehr schwierig abzuschätzen. Viel eher führt sie das knappe Ergebnis auch darauf zurück, dass kulturelle Projekte, die als «nicht zwingend nötig» erscheinen würden, generell einen sehr schweren Stand hätten.

«Mehr als Achtungserfolg»

Einer der von Boller angesprochenen Gegner war Marcel Lutz, Präsident der SVP Wiesendangen. Zusammen mit Vertretern von anderen Ortsparteien schaltete das Komitee «Sanierung Bibliothek Ja, überteuerter Ausbau Nein» ein Inserat in der gemeindeeigenen Publikation «De Wisidanger». Er findet die knappe Niederlage «mehr als nur einen Achtungserfolg» für die SVP Wiesendangen, die sich als einzige Sektion offiziell gegen den Kredit geäussert hatte.

Darin sieht er auch den Grund für das knappe Scheitern: «Wir sind fast alleine dagestanden, die Befürworter haben in den letzten Wochen die Werbetrommel hingegen noch kräftig gerührt und Flyer mit dem Logo der Gemeinde gestreut.» Ausserdem seien alle Kundinnen und Kunden der Bibliothek über ihre privaten Mailadressen kontaktiert worden.

«Rechtlich gesehen, eine mehr als fragwürdige Aktion», sagt Lutz. Dass die Ablehnung dieses Mal doch deutlicher war als vor zwei Jahren führt auch er auf die öffentliche Opposition zurück, damals hätten wohl noch mehr die Faust im Sack gemacht. Das «Denkzettel-Denken» gegenüber dem Gemeinderat sei in der SVP hingegen nie Thema gewesen.

«Schon etwas gebibbert»

Bibliothekarin Monika Müller zeigt sich sehr erleichert. «Ich habe in den letzten Tagen schon etwas gebibbert», sagt Müller, die schon seit 20 Jahren in der Bibliothek arbeitet. Mit Blick in die Zukunft sagt sie: «Wir können uns nun weiterentwickeln und sind dann nicht mehr nur ein überdachtes Büchergestell, sondern können den heutigen Bedürfnissen auch gerecht werden.» So soll nach dem Ausbau die Bibliothek länger geöffnet haben und die Räume gleichzeitig von verschiedenen Gruppen genutzt werden.

Baubeginn für den Ausbau der Bibliothek und die Sanierung der Wisenthalle ist März 2019, da derzeit nebenan ein neues Schulhaus gebaut wird.

Die neue Gemeindeordnung ist mit rund 78 Prozent klar angenommen worden. Damit reduziert sich etwa die Mitgliederzahl in der Rechnungsprüfungskommission von sieben auf fünf.

