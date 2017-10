Ein letztes Prosit im Splendid

Turbenthal hat bald einen beliebten Treffpunkt weniger. Jahrelang blieb im Splendid niemand allein. Andy und Fredy Briner behandeln ihre Gäste wie Freunde. Sie setzen sich zu ihnen an den Tisch, hören zu oder reden mit, je nachdem, was gerade gefragt ist. Ende Jahr wollen die 68-Jährige und ihr 69-jähriger Mann das Restaurant schliessen. Damit geht auch ein Stück Dorfgeschichte zu Ende. Seit 1947 ist das Splendid in Familienbesitz, Andy und Fredy Briner arbeiten seit 45 Jahren im Betrieb, vor 20 Jahren haben sie das Restaurant von seinen Eltern übernommen.

Noch ist es aber nicht soweit, und im Splendid Alltag. Fredy Briner bedient an diesem Montagmorgen eine Gruppe pensionierter Männer und setzt sich später zu ihnen, seine Frau Andy beantwortet mit ihrer Tochter Fragen und blickt dabei auf ihre lange Zeit als Wirtin zurück. In all den Jahren sind die Briners für manche Gäste ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens geworden.

Die Männer am Stammtisch sind sich jedenfalls alle einig: «Es ist brutal, dass die beiden aufhören», sagt ein Mann, der eine Stange trinkt. «Etwas vergleichbares werden wir nicht mehr finden», ein anderer. Sich verabreden war für sie nicht unbedingt nötig, im Splendid traf man immer Bekannte.

Weihnachten in der Beiz

Die Stimmung hier ist vergleichbar mit jener in einem italienischen Coiffeursalon: jeder redetet mit jedem. Die Tische stehen eng beieinander, es fühlt sich an wie in einer Wohnstube. Selbst an Festtagen hatte das Restaurant oft geöffnet. An Weihnachten sassen Gäste am Familientisch und konnten das Festessen so in Gesellschaft geniessen.

Die Briners haben sich das Aufhören nicht leicht gemacht. «Das Restaurant war für uns nie nur Arbeit, wir haben hier gelebt», sagt Andy Briner. Die Gäste sind ihr wichtig. So kam es vor, dass sie diese besuchte, wenn sie es länger nicht ins Splendid schafften, weil sie etwa im Spital lagen. Dennoch steht ihr Entschluss nach längerem Zögern fest. Die beiden wollen nach einem strengen Berufsleben ihre Pension geniessen und «einfach mal sein» – mit den beiden Hunden der Tochter durchs Dorf gehen, weniger kochen, weniger putzen, Zeit haben.

Schweigen und Gutes tun

Die Turbenthaler haben den beiden Gastgebern alles Mögliche anvertraut, Privates, Geschäftliches oder Geheimes. Zu viele Informationen und Anteilnahme können belasten. Da gilt es, hin und wieder etwas zu vergessen. «Airolo–Göschenen», sagt Andy Briner scherzhaft und meint damit: Zu einem Ohr rein und zum anderen wieder raus.

Bis zuletzt hält sie sich mit Anekdoten über Gäste aber zurück. «Das ist Vertrauenssache».

Die Briners wollen sich keinesfalls in den Vordergrund drängen. Heute gelte für viele der Spruch, «tue Gutes und sprich darüber», sagt ihre Tochter. Ihre Eltern hätten nach einem anderen Credo gewirtet: «Tue Gutes und sprich nicht darüber.»

Gegen Ende des Gesprächs gibt Fredy Briner zu verstehen, dass sie jetzt bald die Mittagsmenüs vorbereiten müssen. Das Restaurant Splendid war den ganzen Montagvormittag über gut besucht, knapp zehn Personen sind jetzt noch da, ein ständiges Kommen und Gehen herrscht. Immer mal wieder tönt ein «Tschau Hansruedi» oder ein «Hoi Peter» durch die Gaststube, oft gefolgt von einem gut gemeinten Spruch.

Schon bald müssen sie sich einen neuen Treffpunkt suchen. (Landbote)