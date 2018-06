Ein unaufgeregter Abend zum Abschied

Das letzte Geschäft, das Jörg Schönenberger als Präsident an einer Gemeindeversammlung in Altikon vertreten musste, war nicht gerade leichte Kost. Soll das Verwaltungsvermögen mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 aufgewertet werden oder nicht? Jörg Schönenberger empfahl den 40 anwesenden Stimmberechtigten am Montag, auf eine Aufwertung zu verzichten. Es mache keinen Sinn, Strassen oder den Friedhof in der Buchhaltung höher zu bewerten. Das Verwaltungsvermögen in der 670-Einwohner-Gemeinde würde damit um rund sechs Millionen Franken steigen. «Das bringt uns nichts.» Dafür müssten schon nächstes Jahr rund 95 000 Franken mehr abgeschrieben werden. Dies würde den Druck auf den Steuerfuss erhöhen. Die Stimmberechtigten folgten dieser Argumentation. Ohne Gegenstimmen und diskussionslos genehmigten sie den Antrag des Gemeinderats.

Weniger Minus als erwartet

Genauso ruhig verlief die Abnahme der Jahresrechnung 2017.Finanzverwalter Michael Peter erklärte, weshalb diese um rund 60 000 Franken besser abgeschnitten hat als erwartet. So seien etwa aus früheren Jahren mehr Steuererträge eingegangen als erwartet und die Ausgaben für die Pflegefinanzierung seien tiefer ausgefallen als budgetiert. Ebenfalls weniger ausgeben musste die Gemeinde für Strassenunterhalt.

Gänzlich weggefallen sind wider Erwarten Einnahmen aus Quellensteuern. Ein in Altikon wohnhafter Ausländer sei weg­gezogen: Dadurch entgehen derGemeinde 62 400 Franken. Zu Mehrausgaben führte der Zuzug einer Familie. Der Sonderschulaufwand für Deutsch als Zweitsprache (DAZ) sei dadurch um 23 600 Franken gestiegen. Die Rechnung schliesst mit einem Minus von rund 120 600 Franken, dies bei einem Gesamtaufwand von rund 3,7 Millionen Franken. Man könne den Aufwandüberschuss aus den Reserven decken. Die Gemeinde Altikon habe von der Gemeinde Dinhard zu guten Konditionen Geld ausgeliehen, sagte Michael Peter weiter. «Die sind sehr liquid.» Fragen zur Rechnung gab es keine. Sie wurde einstimmig genehmigt.

Liebe für Altikon

Auch die Bauabrechnung für die Erneuerung des Spielplatzes und den Neubau des Werkgebäudes der Primarschule Altikon passierte ohne Gegenstimme. Der aufregendste Teil folgte für einmal erst nach der Versammlung. Gemeindepräsident Jörg Schönenberger verabschiedete erst Schulpräsidentin Annette Nagel, bevor er selber einen Abschiedsgruss an die Versammlung richtete. «Mir hat es gefallen», sagte er. Einerseits seien die Aufgaben interessant gewesen. Andererseits habe er sich engagiert, weil ihm die Gemeinde so am Herzen liege. Und dann knöpfte Jörg Schönenberger nach 24 Jahren im Gemeinderat auf der Bühne sein Hemd auf. Darunter kam ein T-Shirt zum Vorschein mit der Aufschrift: «I love Altikon». (Landbote)