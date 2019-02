Eine Landsgemeinde in Finken

Der Aufmarsch zur Schülervollversammlung ist beachtlich. Kurz vor zehn Uhr strömen die Mädchen und Buben in die leere Turnhalle der Schulanlage Rietacker. In Hausschuhen und mit ihrem Stuhl im Gepäck platzieren sie sich klassenweise.

Gleich beginnt die dritte Landsgemeinde in der Geschichte der Schule. 108 Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur sechsten Klasse sitzen, teils schwatzend, teils erwartungsvoll, im Halbkreis.

Schüler sollen mitwirken

«Eine Vollversammlung wie diese findet einmal pro Jahr statt», sagt Schulsozialarbeiterin Lea Huggenberger. Die Schülerpartizipation gelte für alle drei Primarschulhäuser in Seuzach. Die Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern ist nichts Neues, sagt sie. Neu sei aber, dass sie auch im Lehrplan 21 grossgeschrieben werde und im Lehrplan der Schule verankert sei.

Robin (11), Sara (11) und Alina (9) gehören dem Rietacker Schülerparlament an, das acht Mal im Jahr tagt. «Ich bin gerne im Parlament, es ist cool, die anderen vertreten zu können», sagt Sara. Robin meint: «Man erhält eine richtige Rolle.» Ihm macht es Spass, dass die anderen ihm das zutrauen. Es braucht aber auch Mut, findet Alina. «Als ich mich für das Parlament zur Wahl gestellt habe, musste ich vorher alles auf einen Zettel schreiben.»

«Es ist schön, wenn die Eltern sehen, was wir in der Schule tun.»



Sie sei halt noch nicht so gut im freien Reden, meint die Drittklässlerin. Die Sitzung beginnt. Per Mikrofon moderiert Lea Huggenberger an: «Bitte begrüsst unsere acht Parlamentsmitglieder.» Ein Sound ertönt. Die Kinder marschieren unter Applaus herein, fast wie in einer Talkshow im Fernsehen.

Schulleiter Urs Schöttli fragt ins Mikrofon. «Warum glaubt ihr, bekämpfen sich Leute?» Hände schnellen in die Höhe. «Wegen unterschiedlicher Meinungen oder Religionen», sagt ein Kind. Schöttli nickt. In einer Demokratie könne man mitsprechen. «Deshalb wollen wir heute erst einmal nur eure Ideen zu den verschiedenen Themen hören», sagt die Moderatorin, darunter Besuchsmorgen, Sommerfest oder etwa die WC-Ordnung.

«Wie oft sollen Besuchsmorgen stattfinden?», fragt sie. Viermal pro Jahr wie bisher? Viele Schüler melden sich zu Wort. «Ich finde sie mega unangenehm, deshalb reichen zwei pro Jahr», sagt eine Erstklässlerin. Ein anderes Mädchen plädiert für monatliche Besuche: «Es ist schön, wenn die Eltern sehen, was wir in der Schule tun.»

Ein Bub schlägt zur allgemeinen Belustigung vor: «Eltern sollten nur einmal im Jahr für eine Lektion kommen.» Gemeindepräsidentin Katharina Weibel verfolgt das Ereignis zum Teil gerührt. «Es ist toll, dass die Kinder hier üben können, sich mit anderen Meinungen auseinander zu setzen», sagt sie in der Pause. Und das tun die Kinder in grösster Ernsthaftigkeit noch bis zum Mittag. (Der Landbote)