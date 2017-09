Eine Mauer soll vor Hochwasser schützen

Hochwasserschutz und Revitalisierung, das beisst sich manchmal. Eine Schutzmauer am Ufer der Töss lässt sich mit einem frei mäandrierendem Fluss kaum vereinbaren. Im Gebiet Wani in der Gemeinde Pfungen ist es jedoch zu einem Kompromiss gekommen. Das teilt die Gewässerschutzorganisation Aqua Viva in einem Communiqué mit.

«Eine für alle erfreuliche Situation», bilanziert Vorstandsmitglied Andri Bryner. «Wir sind aber noch nicht am Ziel.» Vergangene Woche hat die Gemeinde Pfungen der Keller AG Ziegeleien die Baubewilligung für eine Hochwasserschutzmauer an der Töss erteilt. D



as 184 Meter lange Bauwerk entlang des Beton- und Backsteinwerks soll dereinst vor allfälligen Überschwemmungen schützen. Allerdings nicht alleine. Sie ist Teil eines kantonalen Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojektes und gilt als erster Schritt. Das Areal liegt laut Gefahrenkartierung der Gemeinde Pfungen in einem Gebiet mit geringer und mittlerer Hochwassergefährdung (siehe Grafik).

Hochwasserschutz und Revitalisierung im Gebiet Wani. (für eine vergrösserte Ansicht hier klicken.

Gegen das Projekt gewehrt

Ein Kompromiss ist die Mauer deshalb, weil sich die Keller Ziegeleien im Gegenzug bereit erklärt haben, dem Kanton ein Stück Land abzutreten, das sich weiter flussabwärts im Staubereich des Kleinkraftwerks Pfungen befindet. Gewässerschutzorganisation und WWF können nun mit dieser Lösung gut leben, nachdem sie sich erst gegen das Projekt gewehrt haben. Eine Einwendung haben sie nicht weiter gezogen, wie Aqua-Viva-Vorstandsmitglied Bryner sagt.

Das Stück Land, das vom Kanton nun langfristig gesichert werden kann, liegt auf der linken Flussseite und ist rund 20 000 Quadratmeter gross. Der Flussraum kann dort aufgeweitet werden, sodass die Töss wieder Sand und Kies umlagern kann.

«Hochwasserschutz und Revitalisierung haben eine hohe Priorität.»Isabelle Rüegg,

Sprecherin Baudirektion

Nicht nur Fische, Wasservögel und Libellen würden so einen wertvollen Lebensraum vorfinden, hält Aqua Viva in ihrer Mitteilung fest. Sondern auch die Pfungemer Bevölkerung werde von einem Naherholungsraum profitieren können.

Ob die Mauer tatsächlich realisiert wird, ist offen. «Ein detailliertes Projekt existiert noch nicht», sagt Peter Keller, Seniorchef der Firma Keller AG Ziegeleien. Er könne daher auch keine Investitionssumme nennen. Sicher ist nur, dass der Uferweg nicht tangiert wird. Spaziergänger werden ihn also weiterhin benützen können.

«Fehlende Ressourcen»

Der Hochwasserschutz und die Revitalisierung der Töss in Neftenbach und Pfungen hätten zwar eine hohe Priorität, sagt Isabelle Rüegg, Sprecherin der kantonalen Baudirektion. «Wegen fehlender personeller Ressourcen ist momentan aber noch offen, wann das Projekt umgesetzt werden kann.» Laut Aqua Viva ist es seit fast zehn Jahren pendent.

Dass es bei Pfungen dringend eine Revitalisierung der Töss braucht, davon ist die Gewässerschutzorganisation überzeugt. Sie ist sich aber auch bewusst, «dass das Land links und rechts der Töss heute intensiv genutzt wird und eine Rückkehr zur frei über den ganzen Talboden mäandrierenden Töss eine Illusion wäre». Doch an dem begradigten, eingedämmten und mit Schwellen versetzten Fluss brauche es dringend mehr Dynamik. Also etwa Aufweitungen, Kiesbänke und Variationen in der Wassertiefe.

