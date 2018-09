Eine Pfarrerin, die Neues wagt

Als die fünfjährige Tochter ihr die Frage stellte, konnte sie nicht gleich Ja sagen: «Mami, taufst Du mich?» Nadine Mittag ist reformierte Pfarrerin. Am 1. September hat sie eine 70-Prozent-Stelle in Hettlingen angetreten.

Als die Tochter sie mit dieser Frage überraschte, arbeitete sie noch in der Kirchgemeinde Oberwinterthur. «Ich habe mir zuerst überlegen müssen, ob ich sie wirklich selbst taufen will», sagt die 39-Jährige. «Ob ich bei der Feier gleichzeitig Mama und Pfarrerin sein wollte.» Mittag ist in Winterthur dafür bekannt geworden, dass sie Taufen in der Eulach durchführt, erstmals 2013. Vor ihr hatte das noch kein Pfarrer und keine Pfarrerin getan.

An ihrer letzten Flusstaufe, die Anfang Juli stattfand, taufte sie dann auch ihre eigenen zwei Töchter. «Dass mich meine Tochter bat, es zu tun, war ein grosses Zeichen ihres Vertrauens», sagt sie. Das habe dann auch den Ausschlag gegeben, sich dafür zu entscheiden. «Der Moment war sehr berührend, für mich, meinen Mann und meine Kinder.»

Outdoortaugliche Sandalen

Eine Flusstaufe läuft ähnlich ab wie eine konventionelle Taufe, nur dass sie draussen stattfindet. Mittag steht dabei in «Outdoor-tauglichen Sandalen» in der Eulach, macht mit dem Flusswasser drei Kreuze auf die Stirn der Täuflinge, taucht sie aber nicht ins Wasser.

Mittlerweile ist das Interesse an dieser anderen Art von Taufe gross. «Sie lässt sich persönlicher und ungezwungener gestalten», sagt Mittag. «Und man kann auch mal lachen.» Etwa, wenn die eigene Tochter wieder aus dem Fluss steigt, weil ihr das Wasser zu kalt geworden ist.

«Es gibt Leute, die mich gefragt haben, ob es in Hettlingen nicht auch einen Fluss oder See gebe», sagt sie. Sie werde diese Taufen vermissen, gibt sie zu. Doch sie sei sich sicher, dass sie in der neuen Gemeinde genauso ungewöhnliche Ideen verwirklichen könne. Welche das sein werden, ist offen. «Erst möchte ich die Gemeinde richtig kennen lernen.»

In der «Hettlinger Zytig» beschreibt sie die Kirchenpflege als innovativ, aufgestellt und kommunikativ, die Neues wagt und Freude an ihrem Beruf zeigt. Im Gespräch lacht sie oft und herzhaft. Sie erzählt von eigenen Erlebnissen und gibt etwa freimütig zu, dass sie auch schon an Gott gezweifelt habe. «Es ist wichtig, ihn zu hinterfragen», sagt sie. Und wenn er in ihrem Leben mal nicht so wichtig sei, «dann hält er das aus», sagt sie – lachend.

Zivilcourage und Mobbing

Mittag wird wie Vorgänger Severin Oesch mit Familien, Kindern und Jugendlichen arbeiten. Letztere für Gott und die Kirche zu begeistern, ist eine Herausforderung. Gerade wenn es aber gelinge, Geschichten aus der Bibel mit aktuellen Problemen zu verbinden, «dann arbeiten sie begeistert mit», sagt sie.

So hätten sie etwa in einem Konfirmandenlager zum Thema Zivilcourage die Geschichte des barmherzigen Samariteres in die heutige Zeit übertragen. Und sich gefragt, wie man anderen beistehen könne, wenn sie gemobbt würden.

Es bringe nichts, in Glaubenssachen Druck auf Jugendliche auszuüben, ist Mittag überzeugt. «Sie müssen etwas wollen. Und die Beziehung zu ihnen ist vor allem wichtig.» So würde sie auch ihre eigenen Töchter nicht dazu zwingen, sich konfirmieren zu lassen, wenn sie es nicht wollten.

Nadine Mittag ist in Karlsruhe geboren, hat in Bielefeld, Edinburgh und Heidelberg Theologie studiert. Ihre praktische Ausbildung absolvierte sie hauptsächlich in der Schweiz. Sie kam 2007, als ihr Mann, ein Architekt, ein Jahr zuvor hier Arbeit fand. Sie beschlossen zu bleiben und leben in Winterthur.

Mittag ist die Einzige in ihrer Familie, die einen kirchlichen Beruf ergriffen hat. Ihr Vater ist Biologe und Chemiker. Glaube und Naturwissenschaft sind für sie kein Gegensatz. «Ich glaube auch nicht, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen worden ist», sagt sie. Trotzdem könne sie der Schöpfungsgeschichte einen tieferen Sinn abgewinnen.

Schon als Jugendliche leitete sie Kinder- und Jugendlager in der Kirche, arbeitete in Kindergottesdiensten mit. «Das hat mir sehr gefallen.» So habe sie den Weg zur Theologie gefunden.

Gottesdienst mit Nadine Mittag, am 30. September, 10 Uhr, Kirche Hettlingen.

