Eine eigenwillige Siedlung feiert sich selber

Wer der Weiachstrasse in Neftenbach entlangfährt, sieht auf beiden Seiten Industrie- sowie Gewerbebauten. Dass sich hinter diesen Gebäuden ein schmuckes Wohnquartier, direkt an der Töss, befindet, wissen die wenigsten. «Es gibt sogar Neftenbacher, die das nicht wissen», erklärt Hugo Singer, der schon in der Tössallmend aufgewachsen ist. Denn an der 800-Jahr-Feier von Neftenbach fand eine Ausstellung statt, an der alle Aussenwachten vorgestellt wurden. Es fehlte jedoch eine – die Tössallmend. Das führte zu einigem Unmut und darum erhielt die Kulturkommission vom Gemeinderat Neftenbach den Auftrag, eigens für die Tössallmend eine Feier zu organisieren.

Gottesdienst und Ausstellung

Das Tössallmendfest begann mit einem Erntedankgottesdienst, an dem der Kinderchor Domino sowie der Männerchor Neftenbach und Pfungen mitwirkten. Gegen 300 Bewohnerinnen und Bewohner der Tössallmend sowie von Neftenbach nahmen daran teil. Anschliessend liessen es sich die Leute nicht nehmen, das versäumte Fest nachzuholen.

Eine gute Durchmischung

«Als ich noch Kind war, lebten etwa 80 bis 90 Kinder hier im Quartier. Wir hatten viel Platz zum Spielen und alle kannten einander», erinnert sich Hugo Singer, der mit seiner Frau Anita gleich an der Töss wohnt. Beide sind pensioniert und schätzen, dass man sich untereinander immer noch kennt. «Die Menschen, die hier leben, sind eine gute Mischung, es gibt junge Familien und ältere Leute.»

Diese Durchmischung mache das Quartier lebendig: «In der Tössallmend ist eben alles möglich», erklärt die Gemeinderätin Silvia Weidmann. Es lebten auch Asylsuchende im Quartier und es funktioniere gut. Oben im Dorf gebe es Leute, welche die Tössallmender belächeln, aber das stört die Leute nicht. «Dass man in Neftenbach nicht immer weiss, was hier unten läuft, gibt uns so etwas wie Narrenfreiheit», doppelt Hugo Singer nach und lacht.

Abgeschirmtes Idyll

Beim Spaziergang durch dieTössallmend versteht man, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Quartier wohlfühlen. Die meisten Häuser haben grosse Gärten und die Strassen sind ruhig. Ausserdem ist die Töss nur einen Steinwurf entfernt, einige Häuser befinden sich sogar gleich am Ufer. Auf die Frage, ob die Weiachstrasse nicht sehr laut sei, verneinen die meisten. Die Industriebauten schirmten den Lärm ab. Rita Bruderer ist es jedoch manchmal zu leise. Sie hat früher oben im Dorf gewohnt und da habe sie die Leute beim Einkaufen angetroffen, das fehle ihr etwas. Auch dass das Restaurant Hand verschwunden sei, findet sie schade. «Das war ein toller Treffpunkt für die Tössallmender.» Darum geniesse sie die Feier umso mehr, da treffe sie die Leute, die sie schon länger nicht mehr gesehen habe.

(Landbote)