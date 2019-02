Eine einzige Notfall-Praxis für alle Patienten

Ein Mann schneidet sich in Rheinau in den Finger. Er ruft das Ärztefon, die kantonale Triagestelle für Notfälle, an. Dort klärt man ab, welche Praxis in der Region Weinland/Winterthur Nord gerade Notfall-Dienst hat. Nach 20 Minuten weiss der verletzte Mann, dass er 30 Kilometer nach Elsau fahren muss, um seinen Finger behandeln zu lassen.

Das Beispiel führte Andreas Hablützel, Mitinhaber des Hausarzt-Zentrums Fleudebüel in Marthalen, an der gestrigen Medienkonferenz als Begründung an, weshalb es eine neue, zentrale Notfall-Permanence auf dem Land brauche: «Das war bis jetzt einfach eine zu schlechte Dienstleistung für die Patienten.»

365 Tage, 7 bis 22 Uhr

24 Hausärztinnen und Hausärzte des fusionierten Dienstkreis Weinland/Winterthur Nord haben sich deshalb zu einer Aktiengesellschaft zusammengeschlossen und wollen im September 2019 die Land-Permanence in Henggart eröffnen. Während 365 Tagen im Jahr von 7 Uhr bis 22 Uhr können Patientinnen alle Arten von gesundheitlichen Problemen abklären und behandeln lassen. Die Permanence will nebst Notfallbehandlungen für Erwachsene und Kinder auch eine Sprechstunde für Patienten ohne Hausarzt anbieten.

Finanziell sei es nicht mehr wirklich attraktiv, einen eigenen Notfalldienst aufrechtzuerhalten, erklärte Jean-Jacques Fasnacht, ebenfalls Hausarzt im Marthaler Zentrum Fleudebüel. Zu wenig Patienten suchen die Ärztinnen auf und diesen bleibt die Belastung durch die Dienste an Abenden und Wochenenden. Oft wählten die Patienten die Anlaufstelle auch selbst und gingen direkt ins Spital, was die Gesundheitskosten nach oben treibe. Mit dem jetzigen System, dass die Notfalldienste auf die Praxen verteile, treffe es jeden Hausarzt etwa zweimal im Jahr am Wochenende.

Ab September werden die beteiligten 24 Ärztinnen und Ärzte ihre Dienste in Henggart leisten. An der Bahnstrasse 4, direkt gegenüber des Bahnhofs, sollen bis dahin die Räumlichkeiten eingerichtet sein. Einziehen wird nicht nur eine Permanence, sondern auch Hausarzt Hans-Rudolf Etter mit seiner Praxis: «Das war für mich wie ein Sechser im Lotto.» Damit erledige sich für ihn, der in den nächsten Jahren pensioniert werde, die Suche nach einer Nachfolge.

Schlaflose Nächte

Es sei auch eine Chance für die Bevölkerung, sagt Etter: «Die Zeiten sind dann vorbei, in denen man in 17 verschiedenen Dörfern nach einer offenen Praxis suchen musste.» Trotzdem habe er einige schlaflose Nächte gehabt, bevor er sich nach 28 Jahren definitiv entschieden habe, seine Selbstständigkeit aufzugeben. Es sei klar gewesen, dass die Permanence nicht in seiner bisherigen Praxis, die sich in seinem Wohnhaus befinde, hätte eingerichtet werden können.

Ab September wird Etter in der neuen Praxis in einem Team, das 350 Stellenprozente für Ärzte und 550 Prozente für medizinische Praxisassistenz vorsieht, arbeiten. Bis dahin müssen noch Bewilligungen eingeholt und das Gebäude in Henggart umgebaut und eingerichtet werden.

«Zu viele gute Argumente»

Es handle sich um eine private unternehmerische Initiative ohne Investor oder politischen Hintergrund, sagte Hablützel. «Wir sind aber im Austausch mit den Gemeinden. Die Präsidenten waren alle sehr erfreut.» Die Permanence sei auch ein Standortvorteil. Auch die Ärztegesellschaft des Kantons Zürich, die das Ärztefon betreibt, habe man informiert und diese stünde ebenfalls hinter dem Projekt. «Es wird sicher von der einen oder anderen Stelle Gegenwind kommen», ist sich Hablützel sicher. Aber es gebe zu viele gute Argumente, als dass man sich ernsthaft gegen die Permanence stellen könne.

Auch die Ärzte aus dem Dienstkreis, die sich nicht an der AG beteiligen wollten, dürfen ihre Notfalldienste in der Permanence leisten, sagte Hablützel. Und zu den üblichen Zeiten kümmerten sich alle Hausarztpraxen weiterhin um Notfälle.

(Der Landbote)