Eine friedliche, aber laute Motocross-WM

Es ist Openair-Stimmung am Wochenende in Niederwil bei Gachnang. Doch auf der Motocross-Strecke Schweizer Zucker ist keine Musik zu hören. Stattdessen knattern die Motoren der Maschinen um die Wette. Fan Loïc Bovet aus Fribourg weiss: Da geht noch mehr. Da die Maschinen eine gewisse Lautstärke nicht überschreiten dürfen, macht er mit seiner umgebauten, schwertlosen Motorsäge zusätzlichen Lärm. Die Fahrer blicken irritiert nach hinten, sie denken, ein Konkurrent komme angebraust.

«Eine offene Atmosphäre»

Still neben dem Zaun stehen der 19-jährige Nick Höhl und sein 22-jähriger Nachbar Sebastian Dandl aus Stuttgart. Sie sind mit ihrem einteiligen Overall in den deutschen Landesfarben nur schwer zu übersehen. Auf dem Kopf tragen beide einen Hut, an dem zwei Bierdosen befestigt sind, ein Trinkhalm führt von dort direkt zum Mund. Höhl schätzt das Rennen, aber auch das ganze Drumherum: «Es herrscht eine offene Atmosphäre, man lernt immer neue Leute kennen.» Sein erstes Rennen hat er mit vier Jahren miterlebt, bis heute fasziniert ihn der Sport.

Das geht auch Michael Lüthi und Andi Steffen aus dem aargauischen Schinznach so. Sie schleppen einen mit Helm, Kette und grossen Schweizerfahnen verzierten Leiterwagen durch den Schlamm: «Nächstes Jahr montieren wir einen Motor dran», sagt der 27-jährige Lüthi, der auch Motocross-Rennen fährt. «So gut wie die hier bin ich aber nicht. Zum Glück, so kann ich heute hier zuschauen», sagt er. Beide loben die friedliche Stimmung: «Wenn im Fussball Zürich gegen Zürich spielt, gibt es Ausschreitungen, das siehst du hier nicht», sagt Lüthi. Auch sie zücken ihre schwertlosen Motorsägen, als Gilberto Gil aus Turin mit einer Kuhglocke seine italienischen Landsleute anfeuert. Der 48-jährige hat seinen Bart grün-weiss-rot gefärbt. Es riecht nach Benzin, Dünger und Raclette.

Strecke kommt gut an

Die Preise beim Stand des WM-Veranstalters MXGP sind alle in Euro angeschrieben. Phil und Jackie Malins aus dem englischen Stratford-upon-Avon in der Nähe von Birmingham verbringen ihr Wochenende ebenfalls in Gachnang. Jedes Jahr besuchen sie rund sechs solcher Rennen. Bereits bei der letztjährigen Premiere waren sie dabei. Jackie Malins findet, es sei die beste Strecke der ganzen Weltmeisterschaft, weil sie so flach sei. Etwas das sie im Vorjahr irritierte: «Wir dachten, die Strecke in der Schweiz ist bestimmt mitten in den Bergen.» Ehemann Phil schätzt die Nähe: «Wenn ich Formel eins schauen würde, wäre ich irgendwo hoch oben auf der Tribüne, hier bin ich unmittelbar an der Strecke.» Wenige Augenblicke später flitzen die Fahrer nur etwa fünf Meter von den Malins entfernt über die hügelige, aufgewühlte Strecke.

Anwohnern ist es zu laut

Auf der anderen Seite der Bahngleise befindet sich das Quartier Längacker. Dort wohnt Alexander Kutter, der nach der letzten Austragung eine Petition mit 110 Unterschriften gegen weitere Rennen bei der Gemeinde und beim Kanton eingereicht hatte.

Am frühen Samstagnachmittag, beim Spaziergang mit seiner Hündin Fleurette im Nachbarquartier Sandbüel stellt er Fortschritte fest: «Hier haben vor einem Jahr vor lauter Lärm die Scheiben vibriert, das ist heute nicht der Fall.» Laut wird es, als die Patrouille Suisse über Kutters Haus donnert, die Flugshow ist nach einer Viertelstunde vorbei.

Später sagt Kutter, dass der Lärm wieder zugenommen habe: «Ab 15 Uhr war wieder ein Höllenkrach.» Ausserdem habe der Anlass am Sonntagmorgen eine halbe Stunde früher begonnen, als abgesprochen war. «Dutzende Einwohner haben der Gemeinde Mails geschrieben», sagt Kutter, der betont, das er nichts gegen Motocross habe. «Die Strecke ist einfach zu nahe an den Wohnquartieren.» (Der Landbote)