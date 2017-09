Einzonungen wecken Widerstand

«Welches Wiesendangen wollen wir?», fragt die Grünliberale Partei Wiesendangen in einem Flugblatt und liefert auf der Rückseite gleich selber die Antwort: «Verdichten — Ja. Einzonen — Nein.»

Damit nimmt die Partei Bezug auf die ausserordentlich Gemeindeversammlung zur neuen Bau- und Zonenordnung (BZO) vom 25. September, an der es unter anderem um verdichtetes Bauen und zwei Einzonungen geht. Aus dem Kulturland Lutwisli (1,1 Hektar) soll ein Wohn-, aus dem Gebiet neben der alten Frauenfelderstrasse (12 Hektar) ein Gewerbegebiet werden. In beiden Gebieten wäre ein Gestaltungsplan Pflicht.

Im Weiler Liebensberg will die Gemeinde im Gegenzug ein 0,6 Hektar grosses Gemeindegrundstück auszonen. Allerdings nicht ganz freiwillig. Der Kanton lässt in Weilern keine Neubauten mehr zu. Die restlichen Ortsparteien, namentlich die CVP, EVP, FDP und SVP, empfehlen eine Annahme der BZO inklusive Einzonungen.

Die beiden von der geplanten Einzonung betroffenen Gebiete in Wiesendangen (für eine vergrösserte Ansicht hier klicken).

Urnenabstimmung als Plan B, falls doch eingezont wird

Heute leben in Wiesendangen rund 6300 Personen. Wer die Einwohnerzahlen von 1962, die ältesten Daten des Statistischen Amtes, mit jenen von 2016 vergleicht, stellt fest: Während im Kanton die Anzahl Einwohner um 46 Prozent zugenommen hat, sind es in Wiesendangen mit 130 Prozent knapp dreimal so viel.

«Das Flugblatt soll möglichst viele Leute an die Abstimmung bewegen.»Lucia Gerber,

GLP Wiesendangen

Geht es nach dem Kanton, soll das Wachstum weiter voranschreiten. Er hat Wiesendangen im Richtplan deshalb als «urbanes Zentrum» definiert, das 80 Prozent des zukünftigen Wachstums tragen soll. Bis 2030 soll die Gemeinde laut Kanton noch einmal um 1200 Einwohner wachsen. Dies entspricht einer leichten Drosselung des aktuellen Wachstumstempos.

Laut den Gegnern genügt der Eintrag im kantonalen Richtplan aber nicht, um «in vorauseilendem Gehorsam wertvolle Grünflächen» einzuzonen: «Wiesendangen ist bereits in den letzten Jahren überproportional gewachsen, wir haben unseren Beitrag an das Wachstum der Region vorerst geleistet.» Die Schweizer Bevölkerung habe zudem «in mehreren Abstimmungen klare Zeichen gegen die Zersiedelung unseres Landes» gesetzt.

Lucia Gerber von der GLP sagt: «Uns scheint das Thema allzu wichtig als dass nur gerade drei bis vier Prozent der Stimmbürger darüber entscheiden sollten. Das Flugblatt soll möglichst viele Leute an die Abstimmung bewegen.»

Eine Woche vor der Gemeindeversammlung soll deshalb ein weiteres Flugblatt verteilt werden. Gerber sagt aber bereits heute, dass die GLP bei einer Ablehnung einen Antrag für eine Urnenabstimmung stellen wird. Dem müsste ein Drittel der Versammlung zustimmen. Am Ende sollen laut Gerber möglichst viele Wiesendanger ihre Stimme zu diesen Einzonungen abgeben können.

Ebenfalls möglichst viele Leute für die BZO-Gemeindeversammlung mobilisieren will die Interessensgruppe «Nein zur Einzonung Lutwisli». Fredy Rechsteiner, direkter Anwohner der betroffenen Parzelle, streitet nicht ab, dass ein gewisses Eigeninteresse dabei ist.

Seit 20 Jahren wohnt er neben dem Lutwisli. Aber auch er kritisiert das «allzu starke Wachstum» der Gemeinde. Man sei in den letzten Jahren schon sehr stark gewachsen, es müsse nicht unbedingt so schnell weitergehen. «Man sieht ja bei den Nachbargemeinden, dass dann die Steuern erhöht werden müssen, weil die Sozialausgaben steigen.»

Die Gemeinde sagt im Bericht der nicht berücksichtigten Anwendungen, dass die Folgekosten im Sozialbereich schwierig abzuschätzen seien und keinen direkten Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum hätten.

«Zehn Millionen Franken fliessen in Gemeindekasse»

Die zweite, und weitaus grössere Einzonung betrifft das Gebiet neben der alten Frauenfelderstrasse. Dort soll dereinst produzierendes Gewerbe entstehen. In den Überlegungen der Gemeinde sollen die in diesem Gebiet Angestellten im Dorf leben.

«Die Einzonung ist völlig unnötig. In Winterthur steht viel Gewerbegebiet leer.»Fredy Rechsteiner Interessensgruppe «Nein zur Einzonung Lutwisli»

«Völlig unnötig» findet dies Rechsteiner: «Das hätte man vor 20 Jahren machen müssen. In Winterthur steht viel Gewerbegebiet leer und wird nun in Wohngebiet umgewandelt.» Der Gemeinde wirft er dabei vor allem finanzielle Interessen vor. Der Gemeinderat schreibt in einem Bericht, dass «bei einer vollständigen Realisierung rund zehn Millionen Franken in die Gemeindekasse fliessen». Dazu kämen die Steuereinnahmen der neu angesiedelten Unternehmen.

Die GLP ist ebenfalls gegen das Gewerbegebiet. Sie geht in ihrem Flugblatt auf das Dauerthema Schleichverkehr ein und fragt rhetorisch: «Der Gemeinderat geht von einer Zufahrt via Stadler-/Alte Frauenfelderstrasse aus. Glauben Sie ebenfalls, dass die Lastwagen schön brav im Stau stehen, statt via Dorfkern zu fahren?»

Ausserdem bezweifelt Gerber, dass sich Angestellte des produzierenden Gewerbes eine Wohnung in Wiesendangen leisten können. Sie denkt, dass vor allem Grenzgänger angelockt werden.

Bevor es zur Versammlung kommt, wollen Gegner und Befürworter die letzten Unentschlossenen auf ihre Seite bringen: Rechsteiner lädt diesen Sonntag um 16 Uhr zu einem Informationsapéro bei sich zu Hause an der Feldeggstrasse 4, der Gemeinderat bietet am 14. September ab 17 Uhr Einzel-Sprechstunden im Gemeindehaus an.

