Elektrizitätswerk wird zur AG

Das Elektrizitätswerk (EW) der Gemeinde Lindau wird vom öffentlich-rechtlichen Betrieb zur privatrechtlichen Aktiengesellschaft. Das haben 76.5 Prozent der Stimmberechtigten gestern an der Urne so entschieden. Genau 1000 sagten Ja, 307 lehnten das Ansinnen ab. Dass das Resultat so klar ausfiel, erstaunt nicht. Denn schon an der Informationsveranstaltung vom vergangenen April blieben kritische Voten aus.

Mit der Umwandlung der Rechtsform bleibt das EW weiterhin im Besitz der Gemeinde. Auch für die Kundinnen und Kunden ändert sich nichts. Die Verantwortlichkeiten sind nun klarer geregelt. Innerhalb des Verwaltungsrates werden zwei Gemeinderäte sitzen. Die Gemeindeordnung muss nun angepasst werden. (neh)