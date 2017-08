«Entwicklung hat sich beruhigt»

Das Zentrum für Pflege und Betreuung Weinland (ZPBW) in Marthalen wird nach wie vor interimistisch geleitet. So hat vorübergehend Margrit Riedweg die Leitung Pflege und Betreuung inne, und als Heimleiter ad interim wirkt Fredy Frei. Die Suche für die definitive Besetzung der zwei Stellen läuft. Derzeit wird per Inserat eine Leitung Pflege und Betreuung gesucht. Die Stelle wurde frei, nachdem die Pflegedienstleiterin Anfang März per sofort freigestellt worden war. Und Mitte April kündigte der neue Heimleiter, der seine Stelle am 1. September 2016 angetreten hatte. Als vorübergehender Heimleiter folgte Fredy Frei. «Zurzeit sind wir in der zweiten Runde des Auswahlverfahrens für eine neue Zentrumsleitung», sagt Heimkommissionspräsident Andreas Kleeli. Ziel sei es, dass die neue Heimleitung in etwa per Ende 2017 respektive Anfang 2018 die Stelle antritt. Beide Interimsleitungen, also Fredy Frei und Margrit Riedweg, «arbeiten hervorragend», so Kleeli. Bis zu einer definitiven Besetzung der beiden Stellen stünden sie dem Heim zur Verfügung, «sodass für die Verfahren genügend Zeit vorhanden ist».

Das neue Führungsteam sei daran, so Frei in der aktuellen Ausgabe Heimzeitung, «wieder Kontinuität und zielführende Strukturen weiter zu entwickeln und zu verankern».

Heim von aussen analysieren

Im aktuellen Mitteilungsblatt von Truttikon, einer der sechs Trägergemeinden des ZPBW, ist die Rede von einer externen Betriebsanalyse, die im Heim durchgeführt werden soll. Laut Kleeli soll diese Analyse der neuen Heimleitung «vertiefte Grundlagen für die Prägung innerer Strukturen geben». Über die Freigabe des dazu benötigten Geldbetrages entscheidet die Delegiertenversammlung am 26. September. Die Ergebnisse der Betriebsanalyse würden sowohl den Delegierten als auch der Öffentlichkeit vorgestellt, kündigt Kleeli an.

Noch vor der Kündigung des letzten Heimleiters, Thomas Bucher, hatte dieser Befragungen unter den Mitarbeitenden, Bewohnern und Angehörigen angekündigt. Sie sollten noch in diesem Jahr durchgeführt werden. Nun sei aber, so Kleeli, die Mitarbeiterbefragung wegen der Ereignisse im Frühjahr zurückgestellt worden. «Sie wird wohl vorerst durch die Betriebsanalyse abgelöst, da dort ja intensiv mit Mitarbeiterinterviews gearbeitet wird.»

Genaue Zahlen im September

Ende letzten Jahres kam es im Pflegeheim, das von den Gemeinden Benken, Marthalen, Ossingen, Rheinau, Trüllikon und Truttikon geführt wird, zu einer erneuten Kündigungswelle. Dies, nachdem bereits 2015 rund ein Drittel der Belegschaft gekündigt hatte. Zur aktuellen Situation beim Personal sagt Kleeli: «Die gesamte Personal- und Fluktuationsentwicklung hat sich beruhigt.» Genaue Zahlen dazu sollen an der Delegiertenversammlung im September veröffentlicht werden. (Landbote)