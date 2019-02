Er liebte Familiensagas und war selbst Teil einer solchen

Als Peter Keller geboren wurde, schrieb man das Jahr 1933. Die Welt befand sich in einer Wirtschaftskrise und in Deutschland griff Hitler nach der Macht. Doch davon merkte der einzige männliche Spross der damaligen Pfungemer Fabrikantenfamilie Keller zum Glück nichts.

Auch sein Einschulungsjahr 1939 war ein historisches. Damals begann der Zweite Weltkrieg. Die Nahrungsmittel waren rationiert und es war Selbstversorgung angesagt. Hier setzten seine Erinnerungen ein. «Wir hatten ein riesiges Mohnblumenfeld im Garten, auch Chüngel und Hühner», erinnerte er sich 2016 in einem Porträt im «Landboten».

Bis zuletzt zog der begeisterte Segler einige Fäden im Hintergrund.

Als Unternehmersohn in Pfungen aufzuwachsen, sei nicht nur fröhlich und angenehm gewesen. «Vielleicht, weil ich etwas anders gekleidet war.» Er wuchs mit zwei jüngeren Schwestern auf. Erst im Gymnasium in Winterthur habe er sich dann wohler gefühlt. Mit den italienischen Gastarbeitern in der Fabrik verstand sich der Schüler und auch der Fabrikant später stets gut. «Wir arbeiteten manchmal Seite an Seite im 50 Grad heissen Ofen.»

Rund drei Jahrzehnte später leitete Peter Keller die Ziegeleigruppe, deren Ursprünge auf seinen Urgrossvater Johann Jakob Keller zurückgingen. Dieser, erst Verwalter und später Besitzer des Schlosses Teufen, hatte 1903 die Keller & Cie. mit Sitz in Winterthur gegründet, die auch eine Ziegelei in Dättnau betrieb.

Peter Keller mochte Familiensagas. Auf seine eigene blickte er entspannt zurück. «Mein Grossvater und mein Grossonkel zerstritten sich und Letzterer schloss sich daraufhin der Ziegeleigruppe von Jacob Schmidheiny an, den späteren Zürcher Ziegeleien», erzählte er 2016. Bruderzwiste gehörten dazu. Die Pfungemer Keller-Gruppe bildete den Gegenpart zu den Zürcher Ziegeleien.

Auf die Frage, wie viele Kapitel die Keller-Saga noch schreibe, sagt er damals: «Sie wird wohl noch lange nicht enden.» Die Fabrik, die seit 2001 in Pfungen keine Dachziegel mehr produziert, steht heute in Mazedonien. Die Backsteinproduktionen in Frick und Paradies bestehen noch. In Pfungen baute man 2006 die Vorfabrikation aus und stieg in die Produktion von Fassadenelementen aus Beton ein.

Nach einem Semester als Gasthörer in Architekturgeschichte und Ästhetik an der Universität in Philadelphia und Praktika in England und Deutschland schloss Peter Keller 1957 in Betriebswirtschaft ab. Vier Jahre später heiratete er und wurde stolzer Vater einer Tochter und kurz darauf von Zwillingssöhnen.

In seiner operativen Zeit als Firmenchef erlebte er Zeiten, in denen man ihm die Ziegel fast aus den Händen riss, wie auch Konjunktureinbrüche, in denen Betriebe stillgelegt und Arbeitskräfte entlassen werden mussten. Bis zur Übergabe der operativen Leitung an Sohn Christian, die fliessend erfolgte, hatte der Seniorchef, der zuletzt noch den Immobilienbereich führte, viele Ämter inne: So präsidierte er lange die Verbände der schweizerischen und europäischen Ziegelindustrie und war 26 Jahre lang im Gemeinderat Pfungen, von 1990 bis 1998 als Gemeindepräsident. In dieser Zeit präsidierte er auch die Regionalplanung Winterthur und Umgebung.

Pfungen stehe heute gut da, sagte Peter Keller vor drei Jahren im Porträt. «Der Bauboom kam erst nach meiner Zeit.» Doch, wie könnte es anders gewesen sein: Auch damals zog der begeisterte Segler noch immer einige Fäden im Hintergrund. So holte er im Zuge der Umnutzung des Ziegeleiareals etwa einen Grossverteiler nach Pfungen. Oder er half, die Arztpraxis zu retten, die heute als Medzentrum mit Apotheke in der Ofenhalle einquartiert ist. «Pfungen hat sein einstiges Mauerblümchendasein aufgegeben», freute er sich am Ende seines Lebens.

