Er stellt die News mit seinem Körper dar

An seine erste Tagesschau kann sich Gebärdensprachdolmetscher Renato Pesavento noch gut erinnern. «Ich war schrecklich nervös.» Er telefonierte vor der Sendung noch mit seinem Kollegen des Tessiner Fernsehens. «Er sagte mir, dass ihm speiübel sei.» Pesavento sprach ihm Mut zu.

Doch nach der Sendung als der ganze Druck von ihm abfiel, musste er sich übergeben. «Dem Kollegen schrieb ich dann eine SMS und der antwortete, dass er noch kurz vor der Sendung erbrechen musste», erzählt Pesavento und lacht. Schlecht wird ihm heute nicht mehr, wenn er vor der Kamera steht. «Aber ein gewisses Lampenfieber bleibt und das ist auch gut so.»

«Aber ein gewisses Lampenfieber bleibt und das ist auch gut so.»



Der 48-Jährige lebt in seinem Haus mit Aussicht im Weiler Huggenberg, der zu Hofstetten oder eben neu zu Elgg gehört. Als 18-jähriger Banklehrling traf er jeden Morgen auf dem Weg von Adliswil nach Zürich einen Mann im Zug. Er fragte ihn einmal nach der Zeit und stellte fest, dass der Mann gehörlos war.

Sie verständigten sich irgendwie und tauschten öfters ein paar Worte oder eben Gesten aus. Pesavento war fasziniert von der Gebärdensprache und wusste von da an, dass er sie unbedingt lernen wollte.

Aus dieser Faszination ist vor bald 18 Jahren sein Beruf geworden. Denn Pesavento ist einer von etwa 70 Dolmetschern für Gebärdensprache, die es in der Deutschschweiz gibt und einer von etwa fünf Männern, die diesen Beruf ausüben. Seit zehn Jahren ­– also von Beginn an – gehört Renato Pesavento zum Team der Tagesschau für Gehörlose des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF).

Am 7. Januar 2008 wurde die Nachrichtensendung erstmals für Gehörlose übersetzt. «Ganz freiwillig hat das SRF das damals nicht eingeführt», sagt er. Es war vielmehr der Annahme des Behindertengleichstellungsgesetztes zu verdanken, durch welches das SRF verpflichtet wurde, mindestens eine Nachrichtensendung pro Tag für Gehörlose zu übersetzen.

Pesavento bei seinem letzten Einsatz für die Tagesschau am vergangenen Mittwoch. Quelle: SRF

Lesen ist oft schwierig

«Heute ist das SRF aber stolz auf diese Leistung und in Zeiten der No-Billag-Initiative ein wichtiges Argument für die Gebühren.» Denn ohne diese wäre eine solche Übersetzung nicht möglich. «Sie ist aber sehr wichtig», sagt Pesavento. Denn auch die Gehörlosen müssten sich über das politische Geschehen informieren können.

Zeitung lesen sei eher eine schlechte Alternative. Denn die Grammatik in der Gebärdensprache entspricht nicht jener der deutschen Sprache. «Viele Gehörlose haben deshalb Mühe, Geschriebenes richtig zu verstehen.»

Pesavento ist bei der Firma procom angestellt und arbeitet auf Auftragsbasis. Er dolmetscht zum Beispiel Arztgespräche, Hochzeiten, Elternabende, Gerichtsprozesse und war auch schon mit einer gehörlosen Kundin im Operationssaal ­– «die ganze Palette von Lebenssituationen halt».

«Die Übersetzung der Tagesschau ist wichtig. Denn viele Gehörlose haben Mühe, Geschriebenes richtig zu verstehen.»



Vier bis sechs Mal pro Monat steht er zudem für die Tagesschau vor der Kamera und übersetzt die News von 19.30 Uhr simultan auf SRF Info für die Gehörlosen der Deutschschweiz. Für diesen Auftrag meldete er sich vor zehn Jahren freiwillig. Es gab ein Casting und er war Teil des Teams. Zuerst wurde die Tagesschau von 18 Uhr übersetzt. «So konnten wir mal mit zehn Minuten starten.»

Irgendwann wurde auf die Hauptausgabe um 19.30 umgestellt, die 30 Minuten dauert. «Das ist anstrengend, denn das Tempo ist enorm», sagt Pesavento. Er bekommt die Texte der Sendung jeweils etwa drei Stunden im Voraus, um sich vorzubereiten. Er schlägt dann die Gebärden, die er nicht präsent hat, im Video-Lexikon des Schweizerischen Gehörlosenbundes SGB nach und übt diese ein.

«Zum Beispiel die Gebärden von Ländern wie dem Sudan sind mir nicht immer so geläufig», sagt er. Danach geht er live auf Sendung.

Kein Sinn für Wortspiele

Für neue oder seltene Wörter und Gebärden wird das Dolmetscherteam von einer Expertengruppe unterstützt, die Wörter diskutiert und festgelegt. Eine Lieblingsgebärde hat Pesavento nicht, eher eine, die er gar nicht mag: «die FIFA.» Die muss nämlich mit dem Fingeralphabet buchstabiert werden. «Und da ist FIFA eine recht mühsame Kombination.»

Auch Redewendungen und Wortspiele machen dem Dolmetscher zu schaffen. «Diese ergeben direkt übersetzt meistens einfach gar keinen Sinn in der Gebärdensprache.» Dann muss er improvisieren, umschreiben, anders formulieren. Reklamationen vom Publikum bekommt er aber selten. «Wahrscheinlich sind die Gehörlosen einfach dankbar, dass es überhaupt eine Newssendung für sie gibt.»

Mit Haut und Haaren für die Gehörlosen: Renato Pesavento übersetzt einen Auftritt von Stefanie Berger am Arosa Humor Festival. Voller Elan, wie man sieht.

(Der Landbote)