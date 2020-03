«Erbärmlich»: So reagieren Fans auf den Rückzug der Gassenschau

«1. April Scherz oder was?», «Erbärmlich», «Gschämig»: Solche Kommentare finden sich zuhauf auf Facebook unter dem Artikel des «Landboten», in dem wir berichteten, dass sich Karl’s kühne Gassenschau aus Pfungen zurückzieht.

Die Kommentare richten sich nicht gegen die Gassenschau selbst, sondern gegen die Beschwerdeführer aus der Gemeinde, die aus Angst vor Verkehr und Lärm einen Rekurs eingereicht hatten. Weil sich die Betreiber der Gassenschau lieber auf die Show statt auf einen Rechtsstreit konzentrieren, teilten sie diese Woche mit, dass sie nicht wie geplant in der ehemaligen Deponie in Pfungen Premiere feiern werden. Obwohl die Baubewilligung bereits erteilt war.

«Armleuchter»

Am Mittwoch wurde nun bekannt, dass die Gassenschau ein Baugesuch in Olten eingereicht hat und dort die Spielzeiten 2021 und 2022 verbringen will. Auf Facebook bedauern das die Fans: «So schade, ich hatte mich uh gefreut», schreibt eine Userin und ein anderer findet: «Es ist ja zum Lachen, dass ein paar wenige Anwohner so viel Gewicht haben, um ein so tolles Projekt zu verhindern.»

«Himmelschreiendes Verhalten dieser Pfungemer» lautet ein weiterer Kommentar und ein User betitelt die Rekurrenten sogar als «Armleuchter».

Das Bedauern ist auch beim Gemeinderat Pfungen, den Arealbesitzern, den Deponiebetreibern und bei der Standortförderung House of Winterthur gross:«Die Aufführungen in Winterthur waren ein Leuchtturmprojekt für die Region», sagte Lucius Graf, Leiter Wirtschaft, am Mittwoch gegenüber dem «Landboten».

Ganz anders klingt es auf der anonymen Website der Gegner Gegnerschnapsidee-karls-kuehne-gassenschau.ch: Man bedanke sich bei der Gassenschau für das Einsehen und den Verzicht, in Pfungen zu spielen: «Der gesunde Menschenverstand siegt.» Das Dankeschön werde ausgesprochen, «obwohl wir die Erwähnten zeitweise gerne auf den Mond geschossen hätten», schreiben die Gegner.

Ein Dorf sei immer nur so stark, wie der Schutz, den es den Anliegen von Personen mit Ängsten oder mit anderer Meinung gewähre. «Auch wenn es schmerzen mag, darauf darf jeder Einzelne stolz sein.»Die Interessensgruppe, die sich gegen die Gassenschau in Pfungen wehrte, hatte sich vor rund einem Jahr gegründet. Sie führte unter anderem seltene Tierarten in der Region ins Feld, die durch das Freiluftspektakel gestört werden könnten.

Etwa Biber, die in der Nähe der ehemaligen Deponie an der Töss zu finden sind oder Eisvögel, die ebenfalls in der Nähe leben und vom Aussterben bedroht sind. Auch Spechte, Rehe, Wildbienen und Fuchsfamilien könnten sich gestört fühlen, lautete die Befürchtung. «Soll es in der Region Pfungen weiter Natur geben, sind solche Orte für die Tiere überlebenswichtig», schrieben die Gegner damals auf ihrer Website.

Website geht offline

Im April letzten Jahres hatte der Betreiber der Website, der sich A. von Bubenberg nennt, in einem E-Mail an die Gassenschau angekündigt, dass der Kontakt zwischen ihnen nicht «vorübergehend» sein werde. Er spielte mit der Idee, während der Stosszeit auf der Durchgangsstrasse in Pfungen eine Klimademo gegen die Gassenschau auf die Beine zu stellen und erkundigte sich nach den CO2-Zertifikaten des Spektakels. Im neusten Beitrag auf der Website halten die immer noch anonymen Gegner nun fest, dass sie nie «Gegen Karl» gewesen seien, sondern lediglich gegen die Gassenschau im Dorf Pfungen.

Sie kündigen zudem an, dass die Interessensgruppe ihren Zweck erfüllt habe und die Website bald offline gehen werde. «Unser Ritt geht damit vor dem erwarteten Galopp zu Ende, und glücklicherweise ohne, dass dabei jemand vom Pferd gefallen wäre.»