Ersehnter Migros-Kreisel wird nächstes Jahr gebaut

Der Kreisel auf Höhe der Migros in Pfungen wird seit Jahren herbeigesehnt. Denn die Einmündungen an diesem Knotenpunkt, wo die kleine Wanistrasse die grosse Weiacherstrasse kreuzt, sind gefährlich. Zur Verbesserung der «schwierigen und anspruchsvollen» Verkehrssituation an dieser Kreuzung hat der Regierungsrat nun das Projekt für einen Kreisel festgesetzt, wie er mitteilt. Er hat dafür einen Kredit von 4,77 Millionen Franken bewilligt.

«Publikumsintensiv»

Die betreffende Gemeindestrasse, die die Kantonsstrasse quert, erschliesst auf der einen Seite den Migros-Supermarkt samt Denner. Auf der anderen Seite befinden sich zahlreiche Gewerbeliegenschaften sowie ein Do it + Garden-Fachmarkt. «Immer mehr Verkehr auf der Weiacherstrasse und die publikumsintensiven Nutzungen entlang der Wanistrasse in Pfungen führen an der Kreuzung dieser beiden Strassen zunehmend zu Verkehrsproblemen», schreibt der Regierungsrat. Um dieses Problem zu lösen und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen, werde die Kreuzung nächstes Jahr zu einem Kreisel umgebaut.

Laut Mitteilung werden Fahrbahnen, Werkleitungen und die Beleuchtung an die neue Situation angepasst. Weiter ist der Bau von zwei neuen Bushaltestellen und zwei Fussgängerübergängen mit Mittelschutzinseln geplant. Der Belag auf der Weiacherstrasse zwischen der Einmündung Dammstrasse und dem bestehenden Kreisel Dürrenrainstrasse soll ebenfalls erneuert werden.

Das Bauprojekt sei im Einvernehmen mit der Gemeinde Pfungen erarbeitet worden, schreibt der Regierungsrat. Die öffentliche Auflage erfolgte letztes Jahr vom 24. Mai bis 24. Juni. Innerhalb der Auflagefrist gab es zwei Einsprachen, die projektbezogene und auch enteignungsrechtliche Begehren enthielten. Mit beiden Einsprechenden sei eine einvernehmliche Lösung gefunden worden.

Baubeginn im Frühling 2021

An den Gesamtkosten für dieses Strassenprojekt beteiligt sich die Gemeinde Pfungen laut Mitteilung mit 90 000 Franken. Der Kanton will mit den Bauarbeiten im April 2021 beginnen und Ende 2021 fertig sein.

Die Weiacherstrasse in Pfungen ist eine der meist befahrenen Kantonsstrassen. Das Verkehrsaufkommen hat in den letzten zehn Jahren von durchschnittlich 17 000 Fahrzeugen pro Tag auf 20 500 Fahrzeuge täglich zugenommen - Tendenz steigend, wie der Regierungsrat schreibt.