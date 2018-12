Es darf saniert werden

91 Rickenbacherinnen und Rickenbacher nahmen an der gestrigen Gemeindeversammlung im Schulhaus Hofacker teil. Sie nahmen das Budget 2019 mit klarer Mehrheit an, der Gesamtsteuerfuss bleibt somit bei vergleichsweise tiefen 106 Prozent. Beim Blick auf den Finanzplan fragt man sich jedoch, wie lange das noch so bleiben wird.

Ebenfalls keinen Widerspruch gab es gegen einen Sanierungskredit in Höhe von 1,075 Millonen Franken. Damit sollen die Quartierstrasse Rüti und Wasserleitungen saniert, sowie Hochwasserschutzmassnahmen für den Bach Sulzergraben getroffen werden.

Ausserdem erhält das Freibad Grafenwiesen einen neuen Bademeister. Die beiden Bademeister von letzter Saison sind nicht mehr angestellt, weil die Gemeinde mit ihren Leistungen unzufrieden war.

Weitere Infos folgen...

(Landbote)