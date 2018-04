Es fehlte an Engagement für einen Park

Das Zürcher Oberland mit seinen Hügeln, Wäldern und Schluchten gleicht bereits heute zu weiten Teilen einem Park. Der Schritt zum Label Regionaler Naturpark wäre für die Region daher nicht mehr allzu gross gewesen. Zu diesem Schluss kam zumindest eine Machbarkeitsstudie der ZHAW.

Die beteiligten 13 Gemeinden beschlossen daher vor gut einem Jahr, einen Managementplan für das Projekt auszuarbeiten. Dabei stellte sich allerdings heraus, dass das Interesse am Projekt in der Region «eher zurückhaltend» ist, wie es in einer Mitteilung von Pro Zürcher Berggebiet heisst. «Für ein solches Vorhaben braucht es aber ein breites Engagement von der Basis, um es zum Erfolg zu bringen.» Der geplante regionale Naturpark wird deshalb nicht mehr weiterverfolgt.

«Überregionale Projekte haben derzeit generell einen schweren Stand», sagt Michael Dubach, Geschäftsführer von Pro Zürcher Berggebiet. «Beim Erarbeiten des Managementplans hat sich gezeigt, dass ein Mehrwert für die Region nicht gegeben ist.» Dennoch seien die mit dem Projekt verbundenen Aufwände nicht vergeblich gewesen. Man könne die erarbeiteten Grundlagen für aktuelle Projekte nutzen. Ein Beispiel hierfür sei das Projekt Industrielandschaft von Züri­oberland Kultur oder Tourismusprojekte in den Bereichen Wandern oder Biken.

Verschiedene Interessen

Der geplante regionale Naturpark hatte von Beginn weg einen schweren Stand in der Bevölkerung. Naturschützer forderten beim Projekt mehr Naturschutz, betroffene Gemeinden machten sich hingegen für Standortförderung stark, ohne dafür viel bezahlen zu wollen. Wiederum andere befürchteten neue Auflagen und Einschränkungen für die Landwirtschaft, die allerdings nie vorgesehen waren.

In diesem Spannungsfeld bewegten sich die Initianten von Pro Zürcher Berggebiet. Hinzu kommt, dass nur schon der Begriff Naturpark viele auf die falsche Fährte lockte. Denn anders als man annehmen könnte, ging es beim Projekt nicht in erster Linie um Naturschutz, sondern viel eher um Marketing. Ziel war es dabei, die Besonderheiten in der Region herauszuschälen und eine Strategie zu entwickeln, wie man diese hervorheben könnte. Denkbar wäre beispielsweise gewesen, das bestehende Natürli-Label noch weiter zu stärken.

Lanciert wurde die Idee eines Naturparks an einer Medienkonferenz im August 2015. Seither fanden unter anderem drei Workshops mit der Bevölkerung statt. Statt einen Naturpark zu errichten, will Pro Zürcher Berggebiet die Region nun auf dem bisherigen Weg positionieren. (Landbote)