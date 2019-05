Es war die letzte Viehschau

Jeweils am 1. Mai treffen sich die Altiker Milchviehzüchter zur traditionellen Viehschau. Diese Tradition besteht seit Jahrzehnten, früher noch auf dem grossen Dorfplatz, seit rund zehn Jahren auf dem Werkhofareal.

«Wir haben im vergangenen Winter bei den Vorbereitungen dieser Schau entschieden, dass wir sie zum letzten Mal durchführen werden.»Ruedi Häusler, OK-Präsident

Doch der Strukturwandel in der Milchviehhaltung hat nun auch Altikon eingeholt. Ruedi Häusler, der das Organisationskomitee präsidiert, sagte: «Wir haben im vergangenen Winter bei den Vorbereitungen dieser Schau entschieden, dass wir sie zum letzten Mal durchführen werden.» Dies, nachdem ein sehr aktiver Teilnehmer seine Milchviehhaltung aufgegeben habe.

Nur sechs Züchter an der letzten Schau

Dass ein solcher Anlass eingeht, ist für Stefan Knecht, Präsident der Zürcher Viehschaukommission, nicht aussergewöhnlich: «Es werden leider immer weniger.» Ein Grund seien die grösseren Betriebe: «Man hat deshalb immer weniger Zeit für andere Dinge wie etwa eine Viehschau.» Dadurch, dass die Zahl der Landwirte insgesamt zurückgehe, verstärke sich diese Entwicklung.

Noch vier örtliche und zwei auswärtige Züchter mit insgesamt 50 roten und schwarzen Kühen nutzten die letzte Schau, um ihren Zuchtviehbestand einer grösseren Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Viehschau geniesst im Dorf einen hohen Stellenwert und zieht viele Züchter an, die sich austauschen können. Für die örtliche Bevölkerung hat die Viehschau gar den Charakter eines kleinen Dorffestes. Für die Züchter ist es wiederum eine Möglichkeit, präsent zu sein und für die Landwirtschaft zu werben.

Bretagne ist neu und letzte Miss Altikon

Der Zürcher Viehschaukommissionpräsident Knecht amtete am Mittwoch als Preisjuror in Altikon. Zuerst wurden die aufgeführten Kühe entsprechend der Milchleistung in neun Kategorien eingeteilt. Am Ende gab es drei Preise. Die Kuh der Betriebsgemeinschaft Herzig–Truninger gewann den Betriebscup, den Titel der Miss Schöneuter gewann Roman Hofers Kuh Ikea, und das Rennen um die Miss Altikon konnte Kuh Bretagne von Claus Wittwer für sich entscheiden. (Landbote)