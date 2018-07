Ex-Gemeinderat wehrt sich gegen geplante Handyantenne

Der Mobilfunkanbieter Salt plant im nordwestlichen Gewerbegebiet von Gundetswil eine neue Handyantenne. Das Baugesuch liegt seit Freitag bei der Wiesendanger Verwaltung auf.

Schon jetzt regt sich Widerstand. Der ehemalige Bertschiker Schulpräsident und Gemeinderat René Rottmeier — 17 Jahre Behördenerfahrung — hat das mehrseitige Baugesuch kopiert.

In den nächsten Tagen soll es in sämtlichen Gundetswiler Briefkästen landen. Zusammen mit Artikeln über die Gefahren von Strahlung. Damit will er informieren. Rottmeier sagt: «Wir greifen nicht die Antenne an, sondern den Standort.»

Er fragt sich, weshalb die Antenne nicht weiter südlich, weg vom Siedlungsgebiet gebaut werden könnte, etwa bei der Autobahn.

Standort ist BZO-konform

Zudem kritisiert er den Grundstückbesitzer, der den Vertrag mit Salt eingegangen ist. «Der kassiert das Geld und wohnt nicht einmal hier.» Rottmeier will deshalb das Gespräch mit dem Gemeinderat suchen.

Dieser war bei der Suche nach dem «besten Standort», wie es das Bundesgesetz vorschreibt, bereits involviert. FDP-Gemeindepräsident Urs Borer sagt: «Salt hat uns angefragt und den Standort in Gundetswil vorgeschlagen.»

Laut der neuen Bau- und Zonenordnung, die im letzten September von der Gemeindeversammlung angenommen wurde, sollen Handyantennen vorrangig in Industrie- und Gewerbezonen gebaut werden.

Deshalb habe der Gemeinderat gegenüber Salt keine Alternative vorgeschlagen, sagt Borer. Bei der Autobahn dürfe hingegen nicht gebaut werden, weil dort Landwirtschaftszone sei.

Anbieter Salt und der Besitzer des Grundstücks verteidigen die Antenne, die für besseren Empfang sorgen soll.

