Fall der verirrten Kindergärtlerin abgeschlossen

Der Vorfall, bei dem ein Mädchen in Seuzach irrtümlich nach Hause statt in den Hort geschickt wurde und danach den Weg in den Hort nach einer Odyssee nur der Spur nach fand, ist aus Sicht der Gemeinde abgeschlossen.

Dies teilt Gemeindeschreiber Beat Meier auf Anfrage mit. «Die Abläufe und Prozesse sind verbessert und die getroffenen Massnahmen greifen.»

Abmeldung und Lob

«Wir haben auf den Elternbrief und die Presseartikel nur ganz wenige Reaktionen erhalten.» In einem Einzelfall sei es zu einer Kündigung der Betreuungsvereinbarung gekommen. In einer anderen Reaktion sei der Hort gelobt und das Vertrauen ausgesprochen worden, sagt Meier weiter. Auf die Frage, wie häufig solche Zwischenfälle in Seuzach schon vorgekommen seien, schreibt er: «Es gab früher selten, vereinzelte Vorfälle.»

Anfang September irrte ein Kindergartenmädchen zwei Stunden lang unbeaufsichtigt in der Gemeinde umher. Sie war irrtümlicherweise nach Hause statt in den Hort geschickt worden. Sie wurde schliesslich von einer Passantin aufgegriffen und sicher in den Hort gebracht.