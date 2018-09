Fast wie eine Heimkehr

Stille, inmitten von hunderten von Menschen. Nur die Blätter rascheln leise im Wind, die Tibetfahne weht. Einzelne Sonnenstrahlen dringen durch die Baumkronen. Weisser Rauch von verbrannten Tannenzweigen, der Duft von Räucherstäbchen. Gestern kurz vor zehn Uhr beim Tibet-Institut Rikon.Dann taucht Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama, auf. Er winkt in die Menge – und lächelt.

Langsam geht er den Hang hinunter. Seine Entourage muss ihn dabei stützen. Die Tibeterinnen und Tibeter am Wegesrand haben ihre weissen Glücksschals über ihre gefaltenen Hände gelegt und strecken sie mit gesenktem Kopf ihrem geistigen Oberhaupt entgegen. In der Hoffnung, dass er sie segnet. Nicht wenige von ihnen haben drei Stunden oder länger an ihrem Platz ausgeharrt. Alles für diesen kurzen Augenblick, der wohl ein Leben lang in Erinnerung bleibt.

Aus ganz Europa

Bereits zum 15. Mal besucht der Dalai Lamas die Schweiz, zuletzt besuchte er das Tibet-Institut vor fünf Jahren. Aus ganz Europa sind Buddhisten angereist.

Darunter auch Lobsang Sonam aus Österreich. Er hat den Dalai Lama schon oft gesehen. Warum? «Glück», erwidert er und strahlt. Vreny Geitner aus Zell ist ebenfalls eine Wiederholungstäterin. Schon beim letzten Besuch des Dalai Lamas in Rikon stand sie auf der Strasse: «Mich hat seine Aura damals sehr beeindruckt.»

Der Dalai Lama ist beim neuen Lichterhaus des Tibet-Instituts angekommen. Mit einem Gebet weiht er es ein. Er segnet weitere Zuschauer und Mönche, bevor er ins Kloster geht. Nur hundert geladene Gäste finden dort Platz. Eine viel grössere Menschenmenge verfolgt die Zeremonie draussen auf einem Bildschirm.

Auf dem Weg zum Frieden

Abt Khen Rinpoche stellt den Dalai Lama als «einen der grössten Führungspersönlichkeiten auf dem Weg zum Weltfrieden» vor. Karma Lobsang, die als erste Tibeterin den Stiftungsrat des Tibet-Instituts präsidiert, bedankt sich bei der Familie Kuhn für die Aufnahme der tibetischen Flüchtlinge in den 60er-Jahren.

«Sie haben uns nicht nur Arbeit gegeben, sondern auch ein religiöses Zentrum.» Seither habe sich viel gewandelt, sagt Lobsang. «Es gibt mittlerweile ganz unterschiedliche Vorstellungen, was es heisst, tibetisch zu sein.»

Bedrohte Kultur

Der Dalai Lama nahm dieses Thema in seiner rund 40-minütigen Rede auf. «Wir haben hier unsere Kultur zu bewahren, in Tibet ist sie durch die Chinesen einer grossen Gefahr ausgesetzt.»

Bei der Kultur gehe es aber nicht nur darum, Rituale durchzuführen: «Beten, beeindruckende Tempel, all das allein reicht nicht.» Das Besondere am tibetischen Buddhismus sei die Philosophie und diese zu studieren, die Essenz. «Ihr müsst die Texte zum Leben bringen.» Den Geist zu verändern gelinge nicht durch Gebete, sondern durch das Verstehen der eigenen Emotionen.

Der Dalai Lama plädierte zudem für den Austausch mit Wissenschaftlern. Es gehe dabei nicht um Religion, sondern um das Wissen der Menschheit: «Wir lernen von der Wissenschaft mehr über den Kosmos.» Wenn man empirisch belegen könne, das gewisse Aussagen in buddhistischen Schriften nicht wahr seien, solle man diese nicht wörtlich nehmen: «Selbst wenn sie von Buddha stammen.»

Die innere Phänomenologie, also die Emotionen und der Geist, sei wiederum für die Wissenschaftler sehr interessant. «Da geht es nicht ums Nirvana, sondern darum, unser jetziges Leben zufrieden führen zu können.»

Unter den Ehrengästen befand sich auch SP-Regierungsrat Mario Fehr. Er war vom Dalai Lama tief beeindruckt: «Ich habe in meinem Leben niemand anderen getroffen, der einen Raum mit seinen Gedanken und seiner Präsenz so ausfüllen kann.» Fehr nimmt bis am Montag an sämtlichen Auftritten des Tibeters teil.

Die Zeller Gemeindepräsidentin Regula Ehrismann war dem Dalai Lama schon bei seinem ersten Besuch in Rikon begegnet, das war 1973. Die Zeremonie gestern war für sie «wie ein Eintauchen in eine andere Welt.»

