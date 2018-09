Feuerwehr ist neu organisiert

Die beiden Gemeinden Elgg und Hagenbuch haben sich am Sonntag dafür ausgesprochen, ihren gemeinsamen Zweckverband Feuerwehr Eulachtal aufzulösen. In Elgg fiel der Entscheid mit 1221 Ja-Stimmen, was einem Mehr von 92,4 Prozent entspricht. In Hagenbuch sagten 240 Personen Ja, was 87,9 Prozent entspricht. Für die Auflösung entschied man sich nach der Fusion von Hofstetten und Elgg. In der Feuerwehrkommission hatte Elgg dadurch plötzlich eine Übermacht der Stimmen. Hinzu käme, dass ein Zweckverband nach der neuen Gemeindeordnung die Rechnungslegung umstellen müsste. Die beiden Gemeinden suchten deshalb eine effiziente Nachfolgelösung. Neu wird Elgg die Feuerwehr betreiben, Hagenbuch beteiligt sich am Ausgabenüberschuss. Abgerechnet wird nach Einwohnerzahl und der Summe der Gebäudeversicherungswerte des Orts. Die Betriebsrechnung der Feuerwehr wird in die Jahresrechnung der Gemeinde Elgg integriert, ebenso das Feuerwehrbudget.

Anschluss auch genehmigt

Rechtlich geregelt wird die neue Lösung über einen Anschlussvertrag. Die Hagenbucher und Elgger mussten über diesen am Sonntag ebenfalls abstimmen. In Hagenbuch liegt der Ja-Anteil bei 88,7 Prozent, in Elgg bei 94,1. Die operativen Abläufe sollen gleich bleiben und in der Feuerwehrkommission sollen beide Gemeinden mit je einem Vertreter ausgeglichen Einsitz haben. (nid)