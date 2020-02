Fliesst das Abwasser künftig nach Winterthur?

Wie soll man künftig mit dem Schmutzwasser verfahren? Es auslagern oder die Kläranlage ausbauen? Den aktuellen Anstoss zu dieser Frage, die sich nun auch die Gemeinde Seuzach stellt, gibt eine Änderung des Gewässerschutzgesetzes. Es verpflichtet die Gemeinden das Abwasser ab dem Jahr 2025 noch feiner zu filtern.

Studie für 32000 Franken

Eine Machbarkeitsstudie soll die Abwasserfrage nun für die Gemeinde Seuzach klären. Sie wurde beim Ingenieurbüro Holinger in Winterthur in Auftrag gegeben, wie der Gemeinderat in seinem aktuellen Verhandlungsbericht mitteilt. Die Ergebnisse werden laut Seuzachs Gemeindeschreiber Beat Meier bis im Sommer erwartet.

Der Gemeinderat Seuzach hat für die Vorstudie einen Kredit von 32 000 Franken bewilligt. Das gleiche Ingenieurbüro hat auch die Gemeinde Elsau in dieser Frage begleitet. Mit dem Resultat, dass sich die Elsauer Stimmberechtigten Mitte November 2019 dafür entschieden haben, sich ans Winterthurer Abwassernetz anzuschliessen.

«Wir wollen das sauber abklären und unsere Entscheidung dann auf einer fundierten Grundlage treffen.»Marc Manz

Werkvorsteher der Gemeinde Seuzach

Ob ein Einkauf ins Winterthurer Netz sich auch für die Gemeinde Seuzach lohnen würde, ist gemäss Werkvorsteher Marc Manz aber noch vollständig offen. «Wir wollen das sauber abklären und unsere Entscheidung dann auf einer fundierten Grundlagen treffen.» Deshalb nun die Machbarkeitsstudie, welche die technischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für beide Varianten aufbereiten soll. Das letzte Wort wird dann das Stimmvolk haben.

Leitung wäre nötig

Würde sich Seuzach dafür entscheiden, sein Abwasser künftig in die ARA Hard nach Wülflingen zu schicken, hätte dies folgende Konsequenzen: Der Chrebsbach hätte weniger Wasser; es müsste eine neue unterirdische Leitung gebaut werden und die ARA Seuzach würde rückgebaut. Die Kläranlage in Unterohringen ist seit 1957 in Betrieb und wurde 1997 letztmals im grossen Stil für 7,5 Millionen Franken erweitert.

Für eine Lösung mit Winterthur haben sich im unlängst auch die Tösstaler Gemeinden Fischenthal, Bauma, Wila, Turbenthal und Zell sowie sie Gemeinde Weisslingen entschieden. Im Mai 2019 stimmten die Stimmberechtigten der betroffenen Gemeinden sowie der Stadt Winterthur der Gründung der «Regionalen Abwasserentsorgung Tösstal» an der Urne zu. Mit dem Ziel, das Grundwasser besser zu schützen, soll ihr Abwasser in absehbarer Zeit nicht mehr in die Töss, sondern durch eine neue Verbindungsleitung nach Winterthur fliessen. Die Kläranlagen Weisslingen und Bauma werden etappenweise geschlossen.