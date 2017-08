Frau bei Kollision in Kefikon verletzt

Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt fuhr am Donnerstagabend kurz nach 19.45 Uhr ein 49-jähriger Autolenker auf dem Amelettegässli in Richtung Dorfstrasse und wollte nach links in Richtung Islikon abbiegen. Dabei übersah er gemäss den bisherigen Erkenntnissen eine 49-jährige, vortrittsberechtigte Lenkerin eines Dreirad-Motorfahrzeuges, die auf der Dorfstrasse von Islikon her dorfauswärts unterwegs war.

Die Frau wurde beim Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. (ani/Kapo TG)