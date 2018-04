«Früher trommelte der Oberturner den Takt»

125-Jahre TV Elgg. Wie feiert ihr euer Jubiläum?

Tom Meier: Das Jubiläum steht unter dem Motto: Wir feiern das ganze Jahr. So organisieren wir den jährlichen Gym-Cup am 5. Mai, den 1.-August-Brunch auf dem Freihof in Elgg und die Schweizer-Meisterschaften im Steinstossen und Steinheben am 15. September.

In welchen Turn-Kategorien seid ihr am erfolgreichsten?

In den letzten Jahren hat sich das Schaukelringturnen mit Musik und Choreographie zu einem Anziehungsmagnet entwickelt, insbesondere für unseren Nachwuchs. Schaukelringe sind ein Gerät für alle: ab sechs bis ins Erwachsenenalter. An Wettkämpfen in den Leichtathletikdisziplinen auf Turnsportniveau mischen diverse Einzelsportler vorne mit. Die Aktiven sind regional auf Vereinssportebene sehr gut. Erfolg gehört dazu. Hierzu ist unsere Abteilung Faustball zu erwähnen.

«Ueli Rebsamen, einer der besten Faustballer der Schweiz, entstammt unserer Jugendriege»



Ist die Faustball-Abteilung des TV Elgg besonders erfolgreich?

Die Faustball-Mannschaft spielt in der höchsten Spielklasse der Schweizer Nationalliga. 1989 hat sich der Faustball abgespalten in eine eigene Abteilung mit eigenem Vorstand, gehört aber unter das Dach des TV Elgg. Die Faustball-WM 2019 in Winterthur ist sicher ein Highlight für alle Fans.

Habt ihr Top-Sportler mit Talent zum Leistungssport, besonders beim Nachwuchs?

Die Gemeinde Elgg hat für ihre Grösse von rund 5000 Einwohnern ein sehr grosses Sportangebot. Besonders gute Nachwuchsförderung betreiben unsere Faustballer, die immer wieder Spieler auf internationalem Topniveau herausbringen. Ueli Rebsamen, einer der aktuell besten Faustballer der Schweiz, entstammt unserer Jugendriege, die eine gute Basis für eine ganzheitliche Ausbildung an Bewegungsabläufen bietet.

Wie findet der Verein seinen Nachwuchs?

In Elgg besteht ein grosses Bewegungsangebot für Kleinkinder, wie das Zwergenturnen und das Vater-Kind-Turnen (Va-Ki) für Kinder ab etwa zwei Jahren. Anschliessend kann jede Alterskategorie der Jugi oder Mädchenriege durchlaufen werden. Zusätzlich bieten wir Geräteturnen an, das sehr beliebt ist.

Wie viele Mitglieder habt ihr?

Der TV Elgg hat insgesamt etwa 500 Mitglieder inklusive Passivmitglieder, inbegriffen sind: Faustball, Männerriege, Jugi, Jodel-Doppelquartett. Davon sind rund 10 Prozent in der Jugend, bei starker Fluktuation.

«Noch heute pflegen wir die Tradition und singen am Anfang und Ende jeder Vereinsversammlung ein Lied.»



In eurer Gründungszeit war es ein Turn- und Jodler-Verein. Warum?

Musik ist wichtig beim Turnen. Früher, zu Turnvater Jahns Zeiten, gab der Oberturner auf der Trommel den Bewegungstakt vor. Gesang gehörte zu jeder Turnveranstaltung und natürlich auch zum geselligen Teil. 1919 hat sich das Jodler-Doppelquartett als Untersektion aus dem Turnverein abgespalten. Noch heute pflegen wir die Tradition und singen am Anfang und Ende jeder Vereinsversammlung ein Lied.

Wie habt ihr euch seit Turnvater Jahns Zeiten weiter entwickelt?

Entwickelt hat sich der Turnsport allgemein in der Vielfältigkeit und im Angebot. Geblieben ist der Grundgedanke, körperlich fit zu sein, und der ursprüngliche Sinn der vier «F». «Frisch» steht für Modernität, eine jugendliche Geisteshaltung, Aufgeschlossenheit, neue Entwicklungen und Elan. «Fromm» im Jahnschen Sinn bleibt sportbezogen aktuell für Tüchtigkeit beziehungsweise Disziplin und wird in heutiger Zeit erweitert auf die Ablehnung von Doping und Drogen aller Art. «Fröhlich» steht für Spass am Sport und gemeinschaftliche Freizeitaktivität. «Frei» bedeutet die Suche des Einzelnen nach Individualität, gesellschaftlicher und politischer Freiheit. Früher waren die vier «F» auf jeder Turnerfahne, auf dem Logo des TV Elgg sind sie noch heute. Obwohl die Bewegung im Vordergrund steht, ist die Gemeinschaft fast noch höher einzustufen. Jeder soll mit seinen Fähigkeiten seinen Platz haben und an den Wettkämpfen stolz auf seine Leistung sein dürfen.

Pflegt ihr Rituale oder Traditionen?

Eine Tradition, die noch immer über alle Turnvereine aufrecht erhalten wird, ist die Fahne. Bei jedem Wettkampf und an jeder Versammlung ist sie dabei und soll an die Grundwerte erinnern. Der Fähnrich, ein Ehrenamt, wird jedes Jahr an der Generalversammlung gewählt.

«Willkommen ist jeder, der bereit ist, sich Pflichten anzunehmen, und Teil unserer Turnfamilie sein möchte.»



Warum sollte man in eurem Verein sein?

Eben darum. Ich spreche von einer Turnfamilie und jeder kann ein Teil davon werden. Natürlich gibt es auch Pflichten. So organisiert der Turnverein gerade in diesem Jahr eine Vielzahl von Events, wozu es eine Vielzahl von Helfern braucht. Willkommen ist jeder, der bereit ist, sich diesen Pflichten anzunehmen, und Teil unserer Turnfamilie sein möchte.

Was waren die besten Momente der jüngeren Vereinsgeschichte?

Es gibt viele beste Momente. Die Gänsehaut, wenn sich die Turner vor dem Wettkampf anfeuern und unterstützen. Zu sehen, wie die Sportler stolz auf ihre Leistungen sein können. Der Moment nach einem guten Resultat an einem Turnfest und die dabei entstehende ungeheure Dynamik. Das sind für mich die besten Momente und der Grund, weshalb ich ein Turner bin.

Wie wollt ihr den Verein weiter entwickeln?

Wir sehen uns als Sport-Generalisten, nicht als Spezialisten. Das Schaukelringturnen ist ein Aushängeschild des Vereins und wird forciert. Die Männerriege ist heute im Alter 50 plus. Der Altersgraben zwischen den Aktiven und der Männerriege ist zu gross. Aktive sollen früher in die Männerriege wechseln und diese somit verjüngen. Genügend Jugend zum Nachrücken, als Resultat der guten Jugendarbeit, steht bereit.

Eine gute Fee verspricht drei Wünsche – wie würdet ihr sie einsetzen?

Für ein langes Bestehen des Turnvereins, dass wir sportlich erfolgreich sind und alle gesund bleiben.

(Der Landbote)